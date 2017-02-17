Юрий Уткин посетил международный слёт юных патриотов в Прикамье

В программе - занятия по огневой подготовке, пожарному делу, основам выживания и многое другое. Ребята изучают оборудование спасателей, которому всё по зубам. А в это время другой взвод отправляется в лес на поиски опасного преступника. И ведь поймали! Правда, без помощи кинологов не обошлось.



Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, воспитанник Республиканского военного лицея им. Г.Т. Берегового:



- Неудобно было, что снега много. Непривычно. Полные валенки снега! Но справились. Сегодня получил массу эмоций от прожитого дня, потому что сегодня мы сплотились с ребятами, познакомились. Я новых друзей нашел на слете.



Каждый день на плац прибывают почетные гости. Среди первых лагерь юных патриотов посетил председатель Пермской городской Думы Юрий УТКИН. Его приветствуют по-кадетски, дружно, как это принято у ребят.



После экскурсии - встреча с главами делегаций, а их на слете 38. География участников с каждым годом расширяется.



Юрий УТКИН, председатель Пермской городской Думы:



- Сегодня те приоритеты, которые поставлены руководством нашей страны, лидером правительства и партией "Единая Россия" - конечно, мы в Пермском крае тоже поддерживаем. В каждом субъекте появились программы патриотического воспитания, но воспитание - это не только чтение книг и знание авторов, и знание исторических фактов, но это то, что мы увидели в полевых условиях.



Даже во время тихого часа участники не спешат расходиться по палаткам. Пермский кадетский корпус объединяет на слете лучшие силы: воспитанники клубов, студенты военных лицеев, кадеты из разных стран вместе учатся, вместе отдыхают. С такими товарищами можно и в разведку пойти.