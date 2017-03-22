Выборы, зоопарк, ПГХГ: Глава региона провел первую пресс-конференцию

Открытость - тренд, которому планирует следовать исполняющий обязанности губернатора Пермского края. Целый час глава региона отвечал на вопросы журналистов. Спектр тем самый широкий. От строительства новой сцены для театра оперы и балета до предстоящих праймериз "Единой России" и выборов в сентябре. По словам Максима Решетникова, он намерен лично руководить своей избирательной кампанией.



Максим Решетников уточнил, что он не намерен давать пустых обещаний жителям края и четко будет разграничивать проблемы на те, что в состоянии решить и те, что вне его компетенции. Глава региона прокомментировал журналистам ситуацию вокруг проекта новой сцены оперного театра, а также рассказал о разработке «единого культурного пространства».



Ситуацию с переездом Пермской художественной галереи глава региона назвал противоречивой. С одной стороны уже куплено здание за 600 млн рублей с другой - есть проект его реконструкции стоимостью в 800 млн. Сегодня рассматриваются новые площадки под галерею, в том числе и территория завода «Телта».



Одной из приоритетных задач для краевых властей остается развитие моногородов. По словам Максима Решетникова, в ближайшее время будет подписано распоряжение о создании в Чусовом территории опережающего социально-экономического развития.



Называть публично ответственных - это еще один тренд обозначенный Максимом Решетниковым. В бюджетной политике, как отметил глава региона, взят курс на повышение объема инвестиций в региональную экономику и развитие Прикамья. Время летит быстро. И совсем скоро все мы сможем оценить работу исполняющего обязанности губернатора.