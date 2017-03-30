Вторую очередь набережной в Перми отремонтируют до конца 2017 года

Строительство набережной выбрали сами пермяки. От горожан поступило более 150 заявок. Среди лидеров голосования также сквер имени Розалии Землячки, пешеходная часть по улице Крупской.



В рамках проекта планируется провести реконструкцию набережной в сторону Коммунального моста: облагораживание зоны променада, укрепление стен по береговой линии, а также приведение в порядок спусков к воде.



В ближайшие дни планируется провести обсуждение проекта вместе с общественностью. Среди них 7 фокус групп: молодые семьи, студенты, пенсионеры, предприниматели, а также жители, проживающие возле набережной. Строительство будет разделено на два этапа. Окончательно закончить реализацию проекта планируется до конца 2018 года.



Не забыли и про уже имеющуюся набережную. Уже летом на ее территории планируется проведение еженедельных культурных и спортивных мероприятий. Каждую субботу пермяков будут радовать уличные музыканты, а также художники-портретисты.