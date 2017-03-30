Вторую очередь набережной в Перми отремонтируют до конца 2017 года
30 Марта 2017 14:25
Реконструкция будет проходить в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда".
Строительство набережной выбрали сами пермяки. От горожан поступило более 150 заявок. Среди лидеров голосования также сквер имени Розалии Землячки, пешеходная часть по улице Крупской.
В рамках проекта планируется провести реконструкцию набережной в сторону Коммунального моста: облагораживание зоны променада, укрепление стен по береговой линии, а также приведение в порядок спусков к воде.
В ближайшие дни планируется провести обсуждение проекта вместе с общественностью. Среди них 7 фокус групп: молодые семьи, студенты, пенсионеры, предприниматели, а также жители, проживающие возле набережной. Строительство будет разделено на два этапа. Окончательно закончить реализацию проекта планируется до конца 2018 года.
Не забыли и про уже имеющуюся набережную. Уже летом на ее территории планируется проведение еженедельных культурных и спортивных мероприятий. Каждую субботу пермяков будут радовать уличные музыканты, а также художники-портретисты.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
09 Февраля 2017
21 Ноября 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦