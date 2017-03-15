Врио губернатора Прикамья предлагает увеличить количество авиарейсов из Перми
15 Марта 2017 19:04
Члены правительства в конце марта решат, куда можно будет летать из Перми субсидируемыми рейсами в предстоящий летний сезон.
Среди рассматриваемых вариантов - Новосибирск и Краснодар. При выборе Максим Решетников порекомендовал посоветоваться с сырьевыми и машиностроительными компаниями. С южным направлением для авиасообщения с госучастием предложили определиться самим пермякам.
Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:
- Давайте может через интернет спросим у жителей, на южном направлении куда летать? Куда людям летать то надо, а не куда мы думаем.
Результаты опроса краевые власти обещали учесть при определении рейса.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
15 Марта 2017
14 Марта 2017
13 Марта 2017
10 Марта 2017
08 Марта 2017
08 Марта 2017
03 Марта 2017
02 Марта 2017
01 Марта 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦