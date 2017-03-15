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Врио губернатора Прикамья предлагает увеличить количество авиарейсов из Перми

15 Марта 2017 19:04
Члены правительства в конце марта решат, куда можно будет летать из Перми субсидируемыми рейсами в предстоящий летний сезон.
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Врио губернатора Прикамья предлагает увеличить количество авиарейсов из Перми
Среди рассматриваемых вариантов - Новосибирск и Краснодар. При выборе Максим Решетников порекомендовал посоветоваться с сырьевыми и машиностроительными компаниями. С южным направлением для авиасообщения с госучастием предложили определиться самим пермякам.

Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:

- Давайте может через интернет спросим у жителей, на южном направлении куда летать? Куда людям летать то надо, а не куда мы думаем.

Результаты опроса краевые власти обещали учесть при определении рейса.
Метки: Решетников Авиасообщение
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