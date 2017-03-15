Врио губернатора Прикамья предлагает увеличить количество авиарейсов из Перми

Среди рассматриваемых вариантов - Новосибирск и Краснодар. При выборе Максим Решетников порекомендовал посоветоваться с сырьевыми и машиностроительными компаниями. С южным направлением для авиасообщения с госучастием предложили определиться самим пермякам.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Давайте может через интернет спросим у жителей, на южном направлении куда летать? Куда людям летать то надо, а не куда мы думаем.



Результаты опроса краевые власти обещали учесть при определении рейса.