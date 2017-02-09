Врио губернатора Максим Решетников наградил лучших ученых Прикамья

Синегнойная палочка при попадании в организм может вызвать пневмонию и другие заболевания. Бактерия устойчива ко многим антибиотикам и выживает в самых суровых условиях благодаря тому, что всегда занимает выгодное положение, но пермским ученым удалось взять её под контроль.



Марина КУЗНЕЦОВА, научный сотрудник Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН:



- Работа имеет практическую значимость, создана электронная база по штаммам синегнойной палочки, циркулирующих в стационарах Перми, и имеющая региональное значение. Кроме того, показаны механизмы антибиотикоустойчивости данного возбудителя. И предложены, а самое главное, апробированы интересные бактериологические и молекулярные методики для оценки потенциала данного возбудителя.



Эта война в микромире не проиграна благодаря совместной работе большой команды пермских ученых и действующих врачей. Марина Кузнецова посвятила этой теме около 10 лет. В результате - около 40 научных статей, 3 патента и премия Пермского края 1 степени за вклад в науку.



Марина КУЗНЕЦОВА, научный сотрудник Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН:



- Это был счастливый случай. Я всю жизнь с детства мечтала стать врачом. Но оказалось, что наука - это не менее интересно, чем помогать людям. Конечно, когда работаешь над какой-то проблемой, трудишься, не думаешь о наградах. Но когда работа состоялась, когда работа получилась, когда есть какие-то результаты, безусловно, получить награду - это приятно.



Конкурс среди ученых Прикамья проходит начиная с 2006 года. В день Науки лауреаты 1-ой и 2-ой степени получают памятные знаки и денежные премии - 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Награды за оригинальные научные разработки, открытия и изобретения вручает врио главы региона Максим Решетников.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Пермская наука - мощный фундамент всей российской науки. Но у нас всегда было конкурентное преимущество. Расстояние от научной идеи до воплощения в крае всегда был коротким. И очень важно связь промышленности с Пермской наукой сохранить.



Пермский край - третий субъект Российской Федерации по числу национальных исследовательских университетов. Регион имеет уникальные научные школы, связанные с изучением микробиологии, биотехнологии, механики твердого тела и жидкостей, производство оптических волокон гироскопов и навигационных систем.



Владимир МАЛАНИН, председатель Совета ректоров вузов Пермского края:



- В Пермском крае в течение уже 20 лет имеется очень системная организация поддержки научных коллективов, отдельных ученых, аспирантов, докторантов. Это поддержка грантами отдельных ученых, это губернаторские стипендии, это поддерживает науку. Организует её с точки зрения Пермского края и дает возможность воспитывать нашу молодежь.



Краевые власти поддерживают перспективные региональные проекты, направленные на развитие высшей школы. Кандидатам наук, ученым, докторам наук, которые эффективно работают и публикуют научные исследования в рейтинговых изданиях, каждый месяц выплачивают премии от 10 до 20 тысяч рублей. Также ежегодно предоставляются субсидии Прикамским вузам на реализацию научных проектов международными исследовательскими группами ученых - сокращенно - МИГи.