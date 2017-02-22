Водителя трамвая, спасшую людей от стаи собак, наградили в Перми

Ранним утром, 16 февраля, Екатерина подъезжала к остановке "Тепличный комбинат", когда заметила, что бездомные животные напали на молодую женщину. Вагоновожатая, не раздумывая выбежала из кабины и отпугнула агрессивных зверей. Но на этом подвиг Екатерины не закончился!



Екатерина ПАНКРАТОВА, водитель трамвая №11:



- Пассажирка попросила позвонить в скорую помощь. Она вызвала скорую помощь и решила выйти, ей, естественно, нужно было на автобус, так как ей на работу нужно было. Слышим, что она кричит! Её тоже эти же собаки покусали. Мы снова с пассажирами выскочили и начали их отпугивать.



В момент инцидента движение трамваев по осенцовской ветке было полностью остановлено, а по этому маршруту пришлось временно пустить 2 автобуса. После всего случившегося Екатерину ПАНКРАТОВУ вызвали на ковёр в департамент дорог и транспорта... Чтобы вручить грамоту и премию за проявленное неравнодушие!



Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми:



- Нигде ведь в инструкции не прописано, что водитель транспортного средства должен остановиться, должен выйти, там, разогнать собак, оказать первую медицинскую помощь. Просто каждый должен быть немножко смелее, правильнее немножко по жизни, чтобы совершать такие поступки.



Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, пострадавшие пассажиры уже идут на поправку. А по горячим следам сотрудники городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек отловили вожака стаи и еще нескольких собак.