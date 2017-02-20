Власти нашли инвестора для достройки "Первого пермского"

Инициатива была выдвинута на совещании, которое проводило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и краевое Министерство строительства и ЖКХ. После официальной встречи представители ведомств, а также новый вкладчик, произвели визуальный осмотр долгостроя.



Александр БОНДАРЕНКО, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края:



- Реализация варианта достройки объекта с привлечением нового инвестора - она, конечно же, должна быть реализована и принята самим застройщиком, его инвестором. Застройщик пока продумывает своё отношение к данному варианту, эта позиция должна, по нашему мнению, учитывать мнения дольщиков.



Сегодня у "Первого пермского" уже 289 участников долевого строительства. Напомним, все они должны были въехать в новые квартиры ещё осенью 2015-го, но из-за финансовых трудностей строительная компания ООО «КамСтройИнвест» приостановила возведение жилого квартала. Всего на эти цели застройщиком было собрано свыше 700 млн рублей.