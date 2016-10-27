Власти и национальные организации Перми подвели итоги 2016 года

Евгений МАЛЯНОВ, председатель правления Пермской региональной общественной организации "Русское национально-культурное общество":



- Очень важно, чтобы была поддержка. Чтобы не просто видели, не просто оценивали, а все общественники чувствовали, насколько важна их работа. Что она поддерживается. Даже морально.



Традиционно руководители национальных организаций и представители городских властей собираются в конце года, чтобы поддержать диалог.



Юрий УТКИН, председатель Пермской городской Думы:



- С одной стороны подвести черту, что нам удалось. Ну и наверное, что мы всегда говорим - мы сохранили мирное небо не только над головой, но и мир и согласие на территории города Перми среди людей различных национальностей и разных конфессий. Это титанический труд. И, конечно, мы должны создать все условия для того, чтобы жизнь здесь была комфортной.



Программа укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми работает уже 2 года. За это время национальные организации провели десятки мероприятий - межнациональную спартакиаду, сабантуй, дни славянской письменности и культуры и многие другие.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Представители 130 народов живут, работают, дружат. Все это говорит о том, что мы с вами на правильном пути. По этому нашу сегодняшнюю встречу я хочу посветить словам благодарности и признательности за ту работу, которую вы проводите в своих организациях. За то участие в формировании актуальной городской повестки. Потому что мы бы без вас с этим не справились.



Участники встречи также обсудили актуальные вопросы развития национальных организаций и планы на будущий год.