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Владимир Путин наградил сенатора Андрея Климова орденом Дружбы

20 Марта 2017 20:29
Президент РФ Владимир Путин наградил сегодня орденом Дружбы сенатора Совета Федерации от исполнительной власти Пермского края, заместителя председателя комитета по международным делам Андрея Климова.
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Владимир Путин наградил сенатора Андрея Климова орденом Дружбы
Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств: за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Первым кавалером ордена Дружбы стал российский государственный деятель Константин Титов. Среди известных награждённых – бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, глава Палестинского государства – Махмуд Аббас и др. За вклад в развитие российского спорта, ордена был удостоен американский тренер Дэвид Блатт, под руководством которого российская сборная по баскетболу в 2007 г. выиграла Чемпионат Европы.
Метки: Путин Климов Награда орден дружбы
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