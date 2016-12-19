Виктор Басаргин встретился с представителями пермских СМИ

В ходе беседы стороны обсудили появление региональных телекомпаний в цифрового формате, а также вопросы касающиеся развития телевизионного вещания в глубинках.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- В первую очередь нам надо чтобы все населенные пункты с численностью от 300 до 500 человек попали в программу устранения цифрового неравенства, чтобы мы все это выровняли. Мы на 3 года разработали программу информационного обеспечения населенных пунктов.



В ходе беседы был поднят вопрос об увеличении встреч между краевой властью и представителями СМИ. Предложение проводить такие мероприятия ежемесячно глава региона поддержал.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- Есть такое желание - почаще общаться. Давайте перейдем в формат ежемесячных встреч, будем планировать такую встречу. Обещаю в канун Нового года эту работу по взаимодействию пересмотреть.



Также Виктор Басаргин рассказал об итогах работы краевого правительства за год и обсудил с гостями планы на 2017 год.