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Виктор Басаргин встретился с министром образования Прикамья

13 Января 13:54
Проблема нехватки сельских учителей в крае практически решена в минувшем году - об этом губернатору Виктору БАСАРГИНУ доложила министр образования и науки Пермского края - Раиса КАССИНА.
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В ходе рабочей встречи с главой региона министр предложила в нынешнем году уделить особое внимание школам, демонстрирующим высокие результаты и продолжить реализацию ряда значимых для регионального образования проектов.

Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:

- Это мобильный учитель, о котором стало известно всей России и у нас уже есть последователи. Это учительский дом. Нужны новые проекты и прежде всего для тех, кто переедет на постоянное место жительства в село.

Новых подходов и решений от руководителей министерств ждет губернатор в качестве результата масштабной административной реформы, реализация которой стартовала в регионе. Реформа направлена на дальнейшее развитие промышленного потенциала, улучшения социальной сферы и повышения качества жизни в целом. Решение губернатора о проведении подобных преобразований поддержали почти 70% жителей края.

Сергей КЛЕПЦИН, депутат законодательного собрания Пермского края:

- Это серьезная стратегическая задача. Стратегическая задача требует и высокого уровня ответственности каждого, на любом уровне власти. Это федеральный тренд. В любом случае, это право губернатора осуществлять эту реформу. Мы прекрасно понимаем, что этот тренд был задан и президентом РФ, и председателем правительства РФ.

В ближайшее время Прикамью предстоит выйти на системное применение проектного метода в управлении. По реализации этой задачи Пермский край в лидерах среди субъектов Федерации. К примеру, благодаря проектному подходу за 4 года в крае было открыто 139 детских садов.
Метки: Басаргин Образование Кассина Пермский край
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