Виктор Басаргин встретился с министром образования Прикамья

В ходе рабочей встречи с главой региона министр предложила в нынешнем году уделить особое внимание школам, демонстрирующим высокие результаты и продолжить реализацию ряда значимых для регионального образования проектов.



Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:



- Это мобильный учитель, о котором стало известно всей России и у нас уже есть последователи. Это учительский дом. Нужны новые проекты и прежде всего для тех, кто переедет на постоянное место жительства в село.



Новых подходов и решений от руководителей министерств ждет губернатор в качестве результата масштабной административной реформы, реализация которой стартовала в регионе. Реформа направлена на дальнейшее развитие промышленного потенциала, улучшения социальной сферы и повышения качества жизни в целом. Решение губернатора о проведении подобных преобразований поддержали почти 70% жителей края.



Сергей КЛЕПЦИН, депутат законодательного собрания Пермского края:



- Это серьезная стратегическая задача. Стратегическая задача требует и высокого уровня ответственности каждого, на любом уровне власти. Это федеральный тренд. В любом случае, это право губернатора осуществлять эту реформу. Мы прекрасно понимаем, что этот тренд был задан и президентом РФ, и председателем правительства РФ.



В ближайшее время Прикамью предстоит выйти на системное применение проектного метода в управлении. По реализации этой задачи Пермский край в лидерах среди субъектов Федерации. К примеру, благодаря проектному подходу за 4 года в крае было открыто 139 детских садов.