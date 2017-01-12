Виктор Басаргин встретился с министром образования Прикамья
13 Января 13:54
Проблема нехватки сельских учителей в крае практически решена в минувшем году - об этом губернатору Виктору БАСАРГИНУ доложила министр образования и науки Пермского края - Раиса КАССИНА.
В ходе рабочей встречи с главой региона министр предложила в нынешнем году уделить особое внимание школам, демонстрирующим высокие результаты и продолжить реализацию ряда значимых для регионального образования проектов.
Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:
- Это мобильный учитель, о котором стало известно всей России и у нас уже есть последователи. Это учительский дом. Нужны новые проекты и прежде всего для тех, кто переедет на постоянное место жительства в село.
Новых подходов и решений от руководителей министерств ждет губернатор в качестве результата масштабной административной реформы, реализация которой стартовала в регионе. Реформа направлена на дальнейшее развитие промышленного потенциала, улучшения социальной сферы и повышения качества жизни в целом. Решение губернатора о проведении подобных преобразований поддержали почти 70% жителей края.
Сергей КЛЕПЦИН, депутат законодательного собрания Пермского края:
- Это серьезная стратегическая задача. Стратегическая задача требует и высокого уровня ответственности каждого, на любом уровне власти. Это федеральный тренд. В любом случае, это право губернатора осуществлять эту реформу. Мы прекрасно понимаем, что этот тренд был задан и президентом РФ, и председателем правительства РФ.
В ближайшее время Прикамью предстоит выйти на системное применение проектного метода в управлении. По реализации этой задачи Пермский край в лидерах среди субъектов Федерации. К примеру, благодаря проектному подходу за 4 года в крае было открыто 139 детских садов.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
12 Января 2017
11 Января 2017
09 Января 2017
26 Декабря 2016
22 Декабря 2016
19 Декабря 2016
16 Декабря 2016
16 Декабря 2016
15 Декабря 2016