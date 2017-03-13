ТК "ВЕТТА 24" подарила квартиру Волосковой Марии

Конкурс "Хорошего будет больше!" наша телекомпания запустила еще в декабре. Полезные подарки получили более ста пермяков. Пермяки участвовали целыми семьями. Многие выигрывали ни по разу.



Ответственная миссия - достать заветный вкладыш и назвать имя победителя стояла перед главным редактором Дмитрием Кутявиным. Удача улыбнулась по-настоящему широко. Обладателем квартиры стала Волоскова Мария Андреевна. Во время розыгрыша девушка была дома, поэтому за долгожданным призом - сертификатом на квартиру - приехала к нам в студию в воскресенье. Здесь и познакомились. У нашей победительницы педагогическое образование, замужем, сейчас в декретном отпуске. И верит в то, что хорошего в жизни больше!



Мария ВОЛОСКОВА, победитель конкурса "Хорошего будет больше" от "ВЕТТЫ 24":



- Сразу позвонила мужу и родителям. Родители не поверили, сказали, что такого не может быть. Но, тем не менее, я нахожусь в студии и этот сертификат теперь мой! Квартира нам очень нужна, мы все же молодая семья. Вы решили нашу проблему - мы очень счастливы!



Телекомпания "ВЕТТА 24" сдержала обещание: квартира от "Треста № 14" нашла своего хозяина! Дарить подарки приятно, особенно такие! Следите за нашим эфиром и совсем скоро новый конкурс и новые призы!