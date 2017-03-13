ТК "ВЕТТА 24" подарила квартиру Волосковой Марии
13 Марта 2017 12:01
Этого дня ждали тысячи участников конкурса "Хорошего будет больше!". Квартира безвозмездно, т.е. даром! О таком подарке можно только мечтать. Все кто правильно отвечал на вопросы, смогли принять участие в суперфинале.
Конкурс "Хорошего будет больше!" наша телекомпания запустила еще в декабре. Полезные подарки получили более ста пермяков. Пермяки участвовали целыми семьями. Многие выигрывали ни по разу.
Ответственная миссия - достать заветный вкладыш и назвать имя победителя стояла перед главным редактором Дмитрием Кутявиным. Удача улыбнулась по-настоящему широко. Обладателем квартиры стала Волоскова Мария Андреевна. Во время розыгрыша девушка была дома, поэтому за долгожданным призом - сертификатом на квартиру - приехала к нам в студию в воскресенье. Здесь и познакомились. У нашей победительницы педагогическое образование, замужем, сейчас в декретном отпуске. И верит в то, что хорошего в жизни больше!
Мария ВОЛОСКОВА, победитель конкурса "Хорошего будет больше" от "ВЕТТЫ 24":
- Сразу позвонила мужу и родителям. Родители не поверили, сказали, что такого не может быть. Но, тем не менее, я нахожусь в студии и этот сертификат теперь мой! Квартира нам очень нужна, мы все же молодая семья. Вы решили нашу проблему - мы очень счастливы!
Телекомпания "ВЕТТА 24" сдержала обещание: квартира от "Треста № 14" нашла своего хозяина! Дарить подарки приятно, особенно такие! Следите за нашим эфиром и совсем скоро новый конкурс и новые призы!
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