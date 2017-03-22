Весенний призыв стартует 1 апреля в Пермском крае
22 Марта 2017 14:38
До начала весеннего призыва в 2017 году осталось чуть больше недели. В планах призвать 3 тысячи новобранцев.
В новом призыве студенты средних специализированных учреждений будут пользоваться отсрочкой на весь период обучения. По словам правительства, данная мера позволит улучшить качество профессиональных кадров в регионе.
К концу 2017 года в Прикамье планируют создать военные центры подготовки. На следующей неделе венный комиссар Прикамья встретится с главой региона, чтобы обсудить этот вопрос.
Анатолий МОЧАЛКИН, военный комиссар Пермского края:
- Согласно новым изменениям в законе, теперь за организацию и подготовку к призыву главы муниципалитетов будут отвечать лично.
Отметим, в осенний призыв в армейские ряды вступили более трех с половиной тысяч человек. Среди лидеров по призыву Кунгур, Березовский район и Пермь.
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