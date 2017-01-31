Верховный суд России разъяснил, как доказать, что за рулем был другой водитель

Система фотовидеофиксации лишь устанавливает момент нарушения, далее штраф автоматически приходит тому, на чье имя зарегистрирована машина. Ситуация знакомая многим, кто делит свой автомобиль с кем-нибудь. Например, с родственниками или друзьями. В результате владельцы вынуждены были платить за кого-то другого.



С такой позицией соглашались суды первой и второй инстанции. Однако одна женщина из Пермского края с таким решением не согласилась и обжаловала, пришедший ей штраф в Верховном суде России, который определил, что доказательством того, что за рулём находился другой человек может выступить, во-первых: полис ОСАГО, где указаны иные лица, допущенные к управлению автомобилем, во-вторых: доверенность, в-третьих: договор лизинга или аренды, в-четвертых: показания свидетелей и в-пятых: пояснение лица, непосредственно управляющего транспортным средством в момент нарушения.



Причем, вышеуказанные доказательства можно предоставлять не только в суд, но и непосредственно органу, который выносит постановление о наложении штрафа - у человека на это есть ровно 10 суток с момента вынесения решения. Также стоит отметить, что по действующему закону привлечь лицо к административной ответственности можно лишь в течение 2-х месяцев с момента нарушения.