В Прикамье за 2 года смертность от болезней сердца снизилась почти на 20%

Несмотря на положительную динамику, болезни сердца и сосудов занимают первую строчку среди причин смертности. Среди факторов риска - избыточное потребление соли, курение и алкоголь, мало движения, неправильное питание и ожирение. Безответственное отношение к своему здоровью, пожалуй, можно отнести к еще одной причине развития заболеваний, свойственной пермякам.



Сергей НАУМОВ, главный внештатный кардиолог Пермского края, главный врач краевого клинического кардиологического диспансера, к.м.н.:



- Ему важно каждый год после 30 лет знать свой уровень холестерина, уровень глюкозы, уровень артериального давления ежегодно, то есть один раз в год это все проверить и свою кардиограмму и один раз встретиться с доктором, который задаст ему специальные вопросы. Если он уже заболел какой-то нашей болезнью, то здесь должно быть тесное сотрудничество. Нужно, чтобы пациент сам был озадачен ведением своей болезни, регулярно мерил артериальное давление, регулярно смотрел, работает у него препарат или не работает.



Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят жизни более миллиона россиян. Об этой проблеме и мерах профилактики эксперты не первый год говорят в рамках национального проекта "Ваше здоровье - будущее России". Инициатором его проведения стало Российское медицинское общество артериальной гипертонии при поддержке комитета Госдумы по охране здоровья.



Ирина ЧАЗОВА, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, д.м.н., профессор, Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии:



- Медицина позволяет очень многое и в кардиологии мы шагнули вперед, сейчас мы можем оказывать высокотехнологичную помощь в достаточном объеме. Самое главное, что помощь стала более избирательной. И оперативные вмешательства стали более органосохраняющие и не влияющие так на качество жизни.



Эксперты говорят о том, что сегодня необходимо обеспечить комплексный подход к решению задач здравоохранения.



Сергей КЛЕПЦИН, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края:



- Мы все больше и больше приходим к мнению, что это всегда межведомственное сотрудничество и абсолютно точно это и усилия системы здравоохранения как таковой, в улучшении информации, в донесении этой информации, это и работа с социальными группами, которые, так или иначе, занимаются сотрудники минсоцразвития.



С одной стороны эта конференция - для специалистов. Впрочем, они сами считают: ее главным итогом должно стать донесение информации до пациентов через участковых и узких специалистов, которые активно приняли участие в мероприятии.