В Прикамье в органах внутренних дел служат 4 тысячи женщин
08 Марта 2017 15:30
В Пермском крае в органах внутренних дел служат 4 тысячи женщин. Форма их не только красит, но и является неотъемлемой частью профессиональных будней. Порой опасную работу они выполняют наравне с мужчинами.
Сегодня представительницы прекрасной половины человечества служат практически во всех подразделениях полиции: службе участковых, экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовном розыске, ГИБДД.
Андрей ГОЛОЩАПОВ, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю:
- Женщины более терпеливы, усидчивы и более справляются с нагрузкой, которые возлагаются на сотрудников полиции, в том числе и психологических.
Есть "слабый пол" и в МЧС. Из четырех тысяч сотрудников этого ведомства в регионе дам - каждая десятая. Чаще всего они задействованы в финансовой и юридической службах. Среди психологов министерства абсолютное большинство женщины.
Евгений УСТЮГОВ, и.о. начальника отдела кадров ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- Психологи приходят на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Пожар, наводнение: они оказывают помощь населению фактически словом.
Принимают поздравления на рабочих местах многие женщины, в том числе и те, кто носит погоны.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
08 Марта 2017
08 Марта 2017
07 Марта 2017
21 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦