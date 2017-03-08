В Прикамье в органах внутренних дел служат 4 тысячи женщин

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества служат практически во всех подразделениях полиции: службе участковых, экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовном розыске, ГИБДД.



Андрей ГОЛОЩАПОВ, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Женщины более терпеливы, усидчивы и более справляются с нагрузкой, которые возлагаются на сотрудников полиции, в том числе и психологических.



Есть "слабый пол" и в МЧС. Из четырех тысяч сотрудников этого ведомства в регионе дам - каждая десятая. Чаще всего они задействованы в финансовой и юридической службах. Среди психологов министерства абсолютное большинство женщины.



Евгений УСТЮГОВ, и.о. начальника отдела кадров ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- Психологи приходят на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Пожар, наводнение: они оказывают помощь населению фактически словом.



Принимают поздравления на рабочих местах многие женщины, в том числе и те, кто носит погоны.