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В Прикамье в органах внутренних дел служат 4 тысячи женщин

08 Марта 2017 15:30
В Пермском крае в органах внутренних дел служат 4 тысячи женщин. Форма их не только красит, но и является неотъемлемой частью профессиональных будней. Порой опасную работу они выполняют наравне с мужчинами.
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Сегодня представительницы прекрасной половины человечества служат практически во всех подразделениях полиции: службе участковых, экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовном розыске, ГИБДД.

Андрей ГОЛОЩАПОВ, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю:

- Женщины более терпеливы, усидчивы и более справляются с нагрузкой, которые возлагаются на сотрудников полиции, в том числе и психологических.

Есть "слабый пол" и в МЧС. Из четырех тысяч сотрудников этого ведомства в регионе дам - каждая десятая. Чаще всего они задействованы в финансовой и юридической службах.  Среди психологов министерства абсолютное большинство женщины.

Евгений УСТЮГОВ, и.о. начальника отдела кадров ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- Психологи приходят на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Пожар, наводнение: они оказывают помощь населению фактически словом.
  
Принимают поздравления на рабочих местах многие женщины, в том числе и те, кто носит погоны.
Метки: 8 марта
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