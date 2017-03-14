В Прикамье спрос на маленькие квартиры вырос в разы

Это относится к квартирам площадью немногим более 20-ти квадратов, в первую очередь студий, ценник на которые, порой не превышает миллиона рублей. Эксперты рынка недвижимости говорят, что подобный спрос возникает периодически и последний раз аналогичная ситуация была после 2008 года, но не в таком объеме как сейчас.



Алексей Востриков, генеральный директор строительной компании:



- Кризисное явление. Спрос на такие квартиры возникает тогда, когда у людей денежная масса уменьшается и они вынуждены решать жилищные проблемы за счет меньшей площади. Для строителей это всегда сложно и проблемно потому что себестоимость таких квартир выше, соответственно, стоимость квадратного метра выше, но за счет небольшой площади удельная стоимость сделки естественно ниже. Поэтому люди могут позволить себе приобрести жильё такого формата.



По мнению Алексея Вострикова, сегодня в Перми минимум 20% рынка жилья - относится к малогабаритным квартирам, и тенденция идёт к увеличению. Правда, эксперты выражают уверенность, что это временное явление. И те молодые люди - до 30 лет, а именно они являются основными покупателями таких квартир, сразу после того как финансовое положение в стране нормализуется, изменят свои предпочтения. Тогда вновь на передовую выйдут однушки площадью от 30 до 40 квадратных метров.



Кроме того, по данным Росреестра, ипотека жилья в Прикамье за 2 месяца 2017 года снизилась на 4 процента (3589 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Возможно, такое снижение регистрационных действий в начале года связано с ожидаемыми гражданами прогнозами о дальнейшем снижении стоимости ипотеки до новых исторических минимумов в течение 2017 года.



Несмотря на то, что долевое участие в строительстве многоквартирных домов остается на сегодняшний день одним из популярных способов приобретения жилья на рынке недвижимости, в 2017 году также отмечается снижение количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве на 18,4 процента (1167).



Среди причин такого снижения специалисты называют нестабильную экономическую ситуацию в стране, уменьшение покупательского спроса на недвижимость в целом, а также ужесточение требований к страховым и банковским организациям при заключении договоров страхования и поручительства в сфере долевого строительства.