В Прикамье подписал контракт трехтысячный военнослужащий

Игорь КОЛДОМОВ после срочной службы решил остаться в армии ещё на 3 года, уже на профессиональной основе. Командиру отделения предстоит защищать Родину за её пределами, в Таджикистане.



Игорь КОЛДОМОВ:



- Мне понравилась служба, у меня были о ней хорошие впечатления. Вот я решил остаться, быть годным Родине.



С этого года выпускники высших учебных заведений могут выбрать: год срочной службы или два года по контракту. При этом, претендент на воинский заработок сам может определить должность и место службы. География - от Калининграда до Курильских островов. В прошлом году началось строительство подводной лодки "Пермь" в Северодвинске. Предполагается, что основу команды субмарины составят моряки из Пермского края.



Виталий МУДРУК, начальник пермского пункта отбора на военную службу по контракту:



- Думаю, контракт наладим и будет символично, что военнослужащего, который будет служить на подводной лодке. Тем более, что хочу заметить, что военно-морской флот заявил, что они будут первыми, кто будут полностью комплектоваться по контракту. Как надводных кораблях, так и подводных.



Отметим, решаются подписать контракт чаще всего молодые люди в возрасте от 20-ти до 25-ти лет (в прошлом году таких было 64 процента). При этом из 3-х тысяч наших земляков-контрактников 25 - женщины.