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В Прикамье отмечен скачок рождаемости

10 Января 10:40
Про новогодние праздники шутят, что в это время детей приносит не аист, а Дед Мороз. И в нашем крае он постарался - год начался с настоящего беби-бума!
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В Перми в новогодние праздники  родилось почти 450 детей, большинство из них мальчики. Например, в родильном отделении городской клинической больницы №7 за 8 дней родилось 56 малышей. А в пермском краевом перинатальном центре только в новогоднюю ночь на свет появилось 11 детей.

Татьяна ГРИДИНА, врач акушер-гинеколог Пермского краевого перинатального центра:

- Первым ребеночком, который родился в наступившем году, была девочка. Рождаемость увеличилась вообще, как в Пермском крае, так и по России. По перинатальному центру рождаемость за последние годы, начиная с 15-16 года увеличилась на 10%. Имеет место быть увеличение повторных родов. Они превалируют и находятся на первом месте. Их больше 40%. Рождаются у нас и со вторыми, и третьими, и четвертыми, и пятыми родами.

Также в период с 1 по 8 января на свет появились 5 пар двойняшек. Пока что в связи с начинающейся эпидемией гриппа во всех роддомах Перми объявлен карантин - это стандартные меры профилактики.

В этом году специалисты прогнозируют достаточно высокую рождаемость, опираясь как на количество женщин находящихся уже учете, так и тех, кто только задумывается о появлении малыша в семье.  
Метки: Дети 2017 Рождаемость Новый год
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