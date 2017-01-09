В Прикамье отмечен скачок рождаемости

В Перми в новогодние праздники родилось почти 450 детей, большинство из них мальчики. Например, в родильном отделении городской клинической больницы №7 за 8 дней родилось 56 малышей. А в пермском краевом перинатальном центре только в новогоднюю ночь на свет появилось 11 детей.



Татьяна ГРИДИНА, врач акушер-гинеколог Пермского краевого перинатального центра:



- Первым ребеночком, который родился в наступившем году, была девочка. Рождаемость увеличилась вообще, как в Пермском крае, так и по России. По перинатальному центру рождаемость за последние годы, начиная с 15-16 года увеличилась на 10%. Имеет место быть увеличение повторных родов. Они превалируют и находятся на первом месте. Их больше 40%. Рождаются у нас и со вторыми, и третьими, и четвертыми, и пятыми родами.



Также в период с 1 по 8 января на свет появились 5 пар двойняшек. Пока что в связи с начинающейся эпидемией гриппа во всех роддомах Перми объявлен карантин - это стандартные меры профилактики.



В этом году специалисты прогнозируют достаточно высокую рождаемость, опираясь как на количество женщин находящихся уже учете, так и тех, кто только задумывается о появлении малыша в семье.