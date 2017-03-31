Проект "Семья для пожилого" пользуется большим спросом в Прикамье

Инвалид с детства - Тамара Лузгина нуждается в постоянном уходе. А близкие и родные, всегда должны поддерживать друг друга, говорит Галина Карась. 6 лет финансово им помогает государство. Сестры состоят в краевой программе "Семья для пожилого".



Галина КАРАСЬ, опекун:



- Хорошая программа. Куда вот стариков, конечно, их надо в семьи брать. Программа должна существовать и развиваться. Чем больше люди будут проникаться, тем лучше будет в стране жить.



Опекуном может стать не только родственник. Сегодня более 1,5 тысяч пожилых людей в крае находятся в приемных семьях. Ежемесячно опекун получает выплату в размере 3 300 рублей. Сумма небольшая. но на эту сумму Галина умудряется закупить продуктов на пару недель.



Павел ФОКИН, и.о. министра социального развития Пермского края:



- Мы без проблем принимаем заявления. Если есть желающие, у нас есть на это ресурс. Мы можем продолжать принимать таких граждан. Количество людей, которые у нас получают такую помощь, значительно выше, чем в других субъектах. Это 10 домов-интернатов для пожилых людей. Мы будем продолжать развитие этой практики.



Помимо поддержки краевых властей существует иной вариант получения финансовой поддержки - компенсационные выплаты от пенсионного фонда. Размер ее, конечно, существенно меньше, чем в краевой программе. Но это не мешает 43 тысячам человек оказывать помощь более чем 46 тысячам пожилых людей.



Евгения ГОНЧАРОВА, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсии отделения ПФР по Пермскому краю:



- Сюда относятся граждане, которые признаны инвалидами 1 группы, лица, которые достигли 80 лет возраста, и лица, нетрудоспособные старшего возраста 55-60 лет за которыми требуется уход по заключению ВКК.

В этом случае устанавливается компенсация в размере 1200 рублей. К ней применяется районный коэффициент. Где районный коэффициент установлен 15%, то 1380 рублей.





В районах, где установлен коэффициент 20% - выплата составляет 1440 рублей. В случае с пенсионным фондом уход за пожилыми людьми могут осуществлять только трудоспособные неработающие граждане, не получающие пособие по безработице или пенсию. В любом случае, финансовая поддержка никогда не бывает лишней, но главное - это желание оказывать помощь нуждающимся.