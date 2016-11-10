В Пермском кадетском корпусе в Татьянин день прошел бал

Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- Такого вечера в Пермском кадетском корпусе еще не было. Кадеты со всего Приволжского федерального округа съехались на бал. Ребята репетировали больше недели, и всё равно немного волнуются, ведь за всем происходящим наблюдает сама императрица.



Кадетский бал дают в честь императрицы Елизавета Петровна, по указу которой был учрежден Московский университет и официально установлен Татьянин день. Все роли исполняют преподаватели корпуса.



Татьяна НИКОЛАЕВА, заместитель начальника по методической работе Пермского кадетского корпуса им. Ф. Кузьмина:



- Мы хотели перенести наших детей методом легкой театрализации в иную эпоху и показать им иную культуру, иные традиции общения, времяпрепровождения, и нам кажется, что это удалось.



Итак, она звалась Татьяной. Удивительно, но среди учащихся в Пермском кадетском корпусе нет ни одной девочки с именем Таня. И тем не менее Татьянин день ребята почитают - это праздник для всего российского образования.



Александр АНДРОНИК, кадет Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В. Маргелова:



- Я посещал большое количество балов, но ни один меня не заинтересовывал своим масштабом, грацией, количеством танцев, даже музыка другая. Это очень интересно!



На бал прибыли кадеты из Башкирии, Кирова, Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии. Больше недели ребята готовились к светскому вечеру, не забывая при этом про учебу. Задача гостей - изучить опыт пермяков. В этом году среди всех кадетских корпусов ПФО пермский получил статус методического центра.



Лариса СИДОРОВА, заместитель министра образования и науки Пермского края:



- Все традиции кадетства, военно-спортивной работы, военно-патриотической работы, они все эти 20 лет нарабатывались. Поэтому то, что на базе наше Пермского кадетского корпуса создали методический центр, это закономерно, потому что есть каким опытом поделиться.



Полонез, вальс, фокстрот, падеграс и бесконечная полька, а в перерывах между танцами - котильон. Кадетам удалось совместить прекрасное с полезным. Такой урок истории ребята точно не забудут.