В пермских школах объявили карантин из-за эпидемии гриппа

Лидия МЕТЕЛЕВА, начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса департамента образования администрации Перми:



- Данные меры проводятся ежегодно. Эффективность таких мер подтверждается. В дошкольных учреждениях будут применяться меры, позволяющие снизить риск распространения гриппа и ОРВИ.



На этой неделе Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей по Пермскому краю в 5 раза. Эпидемический порог заболеваемости превышен более чем на 30%.



Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Эпидемия началась, уровень заболеваемости будет возрастать. Чтобы предотвратить заболеваемость школьников принято решение приостановить образовательную деятельность в образовательных организациях.



Эпидемиологи рекомендуют пермякам, не заболевшим гриппом и ОРВИ, пользоваться медицинскими масками. При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ сразу обращаться в поликлинику. Распространяющееся заболевание характеризуется быстрым появлением осложнений, отметили в ведомстве.

