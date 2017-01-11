(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В пермских школах объявили карантин из-за эпидемии гриппа

14 Января 10:30
В Перми школы, детские сады, вузы и средне-специальные учреждения закрываются на карантин по гриппу с 14 по 21 января. Такую задачу департаменту образования Перми поставил краевой Роспотребнадзор.
89
Лидия МЕТЕЛЕВА, начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса департамента образования администрации Перми:

- Данные меры проводятся ежегодно. Эффективность таких мер подтверждается. В дошкольных учреждениях будут применяться меры, позволяющие снизить риск распространения гриппа и ОРВИ.

На этой неделе Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей по Пермскому краю в 5 раза. Эпидемический порог заболеваемости превышен более чем на 30%.

Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
  
- Эпидемия началась, уровень заболеваемости будет возрастать. Чтобы предотвратить заболеваемость школьников принято решение приостановить образовательную деятельность в образовательных организациях.

Эпидемиологи рекомендуют пермякам, не заболевшим гриппом и ОРВИ, пользоваться медицинскими масками. При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ сразу обращаться в поликлинику. Распространяющееся заболевание характеризуется быстрым появлением осложнений, отметили в ведомстве.
Метки: Эпидемия Грипп Дети
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
14 Января