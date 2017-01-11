В пермских школах объявили карантин из-за эпидемии гриппа
14 Января 10:30
В Перми школы, детские сады, вузы и средне-специальные учреждения закрываются на карантин по гриппу с 14 по 21 января. Такую задачу департаменту образования Перми поставил краевой Роспотребнадзор.
Лидия МЕТЕЛЕВА, начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса департамента образования администрации Перми:
- Данные меры проводятся ежегодно. Эффективность таких мер подтверждается. В дошкольных учреждениях будут применяться меры, позволяющие снизить риск распространения гриппа и ОРВИ.
На этой неделе Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей по Пермскому краю в 5 раза. Эпидемический порог заболеваемости превышен более чем на 30%.
Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Эпидемия началась, уровень заболеваемости будет возрастать. Чтобы предотвратить заболеваемость школьников принято решение приостановить образовательную деятельность в образовательных организациях.
Эпидемиологи рекомендуют пермякам, не заболевшим гриппом и ОРВИ, пользоваться медицинскими масками. При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ сразу обращаться в поликлинику. Распространяющееся заболевание характеризуется быстрым появлением осложнений, отметили в ведомстве.
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