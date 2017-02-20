В пермских школах детей учат правильно питаться

Софья ПЬЯНКОВА, ученица 5 класса:



- Я стараюсь кушать фрукты, овощи и мясо. Чтобы без всякого фастфуда. Я люблю питаться здоровой пищей. Я понимаю, что это хуже, что это может привести к ожирению.



Именно в детском и подростковом возрасте закладываются основы будущего здоровья. Как сформировать пищевые привычки у школьников и найти подход к родителям, пермским педагогам рассказали организаторы проекта "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья".



Ольга МАЛЬЦЕВА, учитель биологии и химии:



- Нужно, конечно же, работать с родителями. Потому что дети помимо школы находятся у себя дома и родители, как никто другие должны заботиться о правильном питании. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы проконтролировать их питание здесь в школе.



Почти все дети уже прошли анкетирование и медицинское обследование: измерение роста и веса, уровня артериального давления, сахара, холестерина, чтобы выявить факторы риска.



Наталья БАБИНА, руководитель центра здоровья краевого Центра медицинской профилактики:



- Участвует всего 3 школы. Ученики 5, 6, 7 классов. Это порядка 900 человек. По первым итогам обследования первых двух школ, у нас появились достаточно объемные факторы риска у школьников. Избыточная масса тела - у 20%, так и недостаточная масса тела - 20%. Очень удивленным было достаточно высокая распространенность повышенного уровня холестерина, то, что мы обычно выявляем у взрослых.



У школьников уже проходят первые классные часы, посвященные рациональному питанию. Также ребят ждут экскурсии, конкурсы, мастер-классы. На уроках труда они будут готовить полезные блюда, на уроках математики – рассчитывать калории, а на биологии научатся выращивать овощи. В мае учеников ждет завершающий этап - тестирование на уровень грамотности и повторное медицинское обследование. Врачи проверят, насколько изменилось здоровье ребят.