В пермских школах детей учат правильно питаться
20 Февраля 2017 18:57
Все заболевания, связанные с неправильным питанием - на слуху. И специалисты уверяют - это еще не самые серьезные последствия. Но всех их можно избежать, выбирая правильный рацион. Впрочем, сегодня среди детей, таких как Софья Пьянкова, увы, единицы.
Софья ПЬЯНКОВА, ученица 5 класса:
- Я стараюсь кушать фрукты, овощи и мясо. Чтобы без всякого фастфуда. Я люблю питаться здоровой пищей. Я понимаю, что это хуже, что это может привести к ожирению.
Именно в детском и подростковом возрасте закладываются основы будущего здоровья. Как сформировать пищевые привычки у школьников и найти подход к родителям, пермским педагогам рассказали организаторы проекта "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья".
Ольга МАЛЬЦЕВА, учитель биологии и химии:
- Нужно, конечно же, работать с родителями. Потому что дети помимо школы находятся у себя дома и родители, как никто другие должны заботиться о правильном питании. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы проконтролировать их питание здесь в школе.
Почти все дети уже прошли анкетирование и медицинское обследование: измерение роста и веса, уровня артериального давления, сахара, холестерина, чтобы выявить факторы риска.
Наталья БАБИНА, руководитель центра здоровья краевого Центра медицинской профилактики:
- Участвует всего 3 школы. Ученики 5, 6, 7 классов. Это порядка 900 человек. По первым итогам обследования первых двух школ, у нас появились достаточно объемные факторы риска у школьников. Избыточная масса тела - у 20%, так и недостаточная масса тела - 20%. Очень удивленным было достаточно высокая распространенность повышенного уровня холестерина, то, что мы обычно выявляем у взрослых.
У школьников уже проходят первые классные часы, посвященные рациональному питанию. Также ребят ждут экскурсии, конкурсы, мастер-классы. На уроках труда они будут готовить полезные блюда, на уроках математики – рассчитывать калории, а на биологии научатся выращивать овощи. В мае учеников ждет завершающий этап - тестирование на уровень грамотности и повторное медицинское обследование. Врачи проверят, насколько изменилось здоровье ребят.
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