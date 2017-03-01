В пермских магазинах начали активно покупать семена к дачному сезону

С каждым годом пермские садоводы все раньше и раньше открывают посевной сезон. Многим не терпится на дачу. Один из самых популярных товаров в садоводческих магазинах - земля. На втором месте - семена перца и томатов. Дачники уже разбивают грядки для рассады, а вот сельхозпредприниматели советуют не спешить.
Галина ТОЛСТОВА, руководитель агрофирмы:
- Покупают перец и баклажан, и томаты защищенного грунта. Это те культуры, которые в нашей зоне лучше всего высевать в домашних условиях в начале марта, а томаты не торопиться - высевать после 20 марта. Это связано с тем, что в основном у людей не обогреваемые теплицы, и та рассада, которая посеяна рано, она томится на подоконнике, вы не можете ее высадить рано и теряете урожай.
Садовод с опытом Гуля показывает свой домашний солярий. Рассада загорает под ультрафиолетовым солнцем. Световой день у растений начинается в 8 утра, когда хозяйка уходит на работу, и длится до позднего вечера. Благодаря этому летом удается получить хороший урожай, в чем мы убедились лично: Гуля - не просто дачница, а участник программы "Дачные истории"
на телеканале "ВЕТТА".
Гуля МИФТАХОВА:
- Мы бы там и жили, но дача не предназначена, чтобы жить зимой. Конечно, душа просится. Пока ухаживаешь за растишками, смотришь, как они начинают головки поднимать, вырастать, а солнце будет все больше тем больше будет хотеться поехать на дачу!
Огурцы "Зеленый водопад" и томаты "Красная Дуся". Каких только названий не придумают сельхозпроизводители, чтобы привлечь внимание покупателей. Одно только лука - 8 сортов: бамбергер - лучше всех хранится, штутгартер - самый выгодный по цене, потому что отечественный. Выбор есть, и дачники надеются на удачу. Ведь что посеешь, то и пожнешь.
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