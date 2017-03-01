В пермских магазинах начали активно покупать семена к дачному сезону

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Дачники время зря не теряют. Что посадить в первую очередь? Томаты или баклажаны? Как не про прогадать с семенами? Какой новый сорт попробовать, ведь можно посадить всё, что угодно. На всё желаемое подоконника не хватит, вот был бы он размером в 6 соток!