В Перми злостные неплательщики лишаются подачи электроэнергии

С нарушителями разговор короткий. Нет оплаты - нет электричества. Горе-клиентов просто отключают. После такой процедуры возобновить подачу можно, только оплатив долг и штраф. На сегодня он для физических лиц может достигать 15 тысяч рублей, для должностных - до 80-ти, а для юридических лиц сумма доходит до 200 тысяч рублей. А если ущерб по акту будет составлять более четверти миллиона рублей, то нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности.



Александр ПАНОВ, заместитель начальника Камского РЭС «Пермэнерго»:



- Что касается потребителей, страдает не только тот, кто занимается хищением энергии, но и их соседи. Потому что не санкционированное подключение не соответствует требованиям законодательства, а это нарушение подключения влечет за собой технические аварии, возгорание возможно.



Рейды по выявлению нарушителей проходят на регулярной основе. Так за прошлый год специалисты «Пермэнерго» отключили более 3000 незаконных присоединений к электрическим сетям. В этот раз в ходе рейда было проверено 164 потребителя, составлено 13 актов, выдано 7 предписаний на установку новых приборов учета, выполнено 7 заявок на отключение.