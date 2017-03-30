В Перми завершился приём заявок на участие в проекте "Город - это мы"

В Перми закончен приём заявок на участие в 19-м конкурсе социально значимых проектов "Город - это мы". На финансирование проектов из городского бюджета претендуют более сотни общественных организаций

Сейчас экспертам предстоит рассмотреть 345 проектов, по 15-ти номинациям, среди которых - "Развитие гражданского общества", "Здоровый город начинается с тебя!", "Спасибо за Победу!", "Видим проблему – можем решить!".



Итоги конкурса планируется подвести не позднее 10 апреля. Тогда же рекомендации и наказы для реализации своих проектов получат участники. Обязательным условием для них является - привлечение собственных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Общий грантовый фонд почти 23 миллиона рублей.