В Перми завершился приём заявок на участие в проекте "Город - это мы"
30 Марта 2017 19:16
В Перми закончен приём заявок на участие в 19-м конкурсе социально значимых проектов "Город - это мы". На финансирование проектов из городского бюджета претендуют более сотни общественных организаций
Сейчас экспертам предстоит рассмотреть 345 проектов, по 15-ти номинациям, среди которых - "Развитие гражданского общества", "Здоровый город начинается с тебя!", "Спасибо за Победу!", "Видим проблему – можем решить!".
Итоги конкурса планируется подвести не позднее 10 апреля. Тогда же рекомендации и наказы для реализации своих проектов получат участники. Обязательным условием для них является - привлечение собственных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Общий грантовый фонд почти 23 миллиона рублей.
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