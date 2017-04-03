В Перми выбрали Мисс Юрист 2017

Конкурс называют фабрикой звезд. Известная актриса и выпускница юридического факультета Катерина ШПИЦА вспоминает, что именно этот конкурс послужил отправной точкой для начала ее творческой карьеры.



В этом году конкурс проходит уже в 17-й раз. Теперь он стал не просто визитной карточкой факультета, а настоящим шоу. Девушек готовит профессиональная команда организаторов: фотографы, визажисты, дизайнеры и хореографы.



Внешняя красота и богатство внутреннего содержания - вот те критерии, по которым оценивают конкурсанток, говорят члены жюри. "Совмещать непросто", - шутит Игорь ВАГИН. Но конкурс эрудиции - такая же неотъемлемая часть состязаний, как дефиле и демонстрация нарядов.



"Юриспруденция - творческая наука", - говорит мисс юрист 2012 Елизавета ЯБУРОВА. После конкурса девушка продолжила заниматься творчеством, помогает в организации самого шоу. Но, в первую очередь, она - профессионал. И успешно работает по специальности на одном из промышленных предприятий города.



Терпению участниц можно позавидовать. Конкурс продолжался 3 часа. И даже на финальную проходку и награждение все девушки заряжены на 100%. Здесь и будущая мисс грация, и мисс креативность, и обладательница приза зрительских симпатий...



В этом году победительницей традиционного 17 конкурса "Мисс Юрист" стала Юлия Сергеева.



Как сложится дальнейшая судьба мисс юрист - Юлии Сергеевой, будет ли это творческий путь или же она выберет науку, сказать пока трудно. Впрочем, что известно наверняка - впереди у неё участие в конкурсе «Мисс юридическая Россия», где Юля будет представлять Пермский край. И мы желаем ей победы!