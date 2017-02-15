В Прикамье увеличилось количество больных раком детей

В полтора раза в крае увеличилась заболеваемость детей онкологическими заболеваниями. Если десять лет назад в Прикамье за год в среднем регистрировали 12 случаев на 100 тысяч детей, то сегодня врачи регистрируют 18 заболевших на то же количество несовершеннолетних. Всего в прошлом году страшный диагноз поставили 116-ти детям. При этом цифры той же статистики говорят, что порядка 83% маленьких пациентов выздоравливают. Главное - ранняя диагностика и своевременное высококвалифицированное лечение.



Ольга НИКОНОВА, главный врач Пермского детского онкоцентра:



- Очень многие открещиваются и думают, что у них никогда не будет такой беды, как рак. Надо быть к себе и своему ребенку, к любым жалобам, которые не просто возникают на пустом месте, но и постоянно повторяются. Изо дня в день болит голова, или ребенок начал худеть, либо появились симптомы, которых у ребенка раньше не было. В этом случае необходимо обязательно обратиться к врачу.



Именно с целью повышения информированности в этой области родители детей, больных раком в 2001 году в Люксембурге выступили с инициативой проведения "Международного дня детей, больных раком". И уже с 2002-го он стал проходить ежегодно.