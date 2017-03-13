В Перми увеличат число поездок по льготным проездным

Новый проект решения подразумевает введение электронного билета с возможностью пополнения карты на разное количество поездок, а также отмену требования к пользователю иметь пермскую регистрацию. Депутаты городской Думы рассмотрят вопрос уже 28 марта.



Сергей ИЛЬИН, депутат Пермской городской Думы:



- Для приобретения льготных проездных документов достаточно будет предъявить документ, который дает право на получение льготы как таковой.



Предлагается предоставить льготникам возможность самим выбирать лимит по количеству поездок 60, 90 или 120. Стоимость проездных будет различной, при этом, по словам руководителя департамента, скидка в 40% от стоимости одной поездки сохраняется.



Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:



- Разовая поездка остается неизменной при тарифе в 20 рублей, льготные категории граждан совершают за 12 рублей поездки. Это добровольно принятые обязательства города Перми еще в 2009 году. Город не собирается эти обязательства убирать.



Отметим, электронная система учета льготных пассажиров заработала в Перми с начала этого года. Сегодня к ней подключилось 23 автобусных маршрута. Остальные перевозчики должны оснастить валидаторами свой транспорт до 1 апреля. Тоже самое касается троллейбусов и трамваев.