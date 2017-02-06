В Перми торжественно открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Юрий СИНЕЛЬНИКОВ, главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова:



- Это был великий человек, великий гражданин, великий врач. Он был на правильном пути. Центр развивается, центр растет. Мы помогаем так, как в свое время нас учил. Он был локомотивом этого дела. Такой скрепой для нас является Сергей Германович и его дело, которое, я надеюсь, мы достойно продолжаем.



Именно благодаря этому человеку наш край стал одним из передовых центров кардиохирургии в стране. В честь дня рождения Сергея Суханова, около центра сердечно-сосудистой хирургии состоялось торжественное открытие памятника.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- Тысячи наших земляков обязаны ему самым дорогим - своей жизнью. Он был человеком науки. В 40 лет он защитил уже докторскую диссертацию. Он был человеком, который рвался к тому, чем он занимался профессионально. Мы отдаем дань памяти нашему земляку, прославленному земляку. Человеку, который отдал жизнь за то, чтобы наш край развивался.



За прошедший год в Перми открыли улицу имени Сергея Суханова, установили мемориальную доску на здании хирургического корпуса Пермского кардиодиспансера. Бесспорно, память об этом человеке будет у жителей края в сердцах, всегда.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, один из семи, появился в нашем городе. Десятки тысяч операций, тысячи спасенных людей. Я думаю, те люди, которые прошли лечение, и операции в этом центре всегда будут помнить Сергея Германовича. Горожане и город Пермь очень благодарны и признательны Сергею Германовичу, за то дело, которым он всю жизнь занимался.



За долгие годы работы Сергей Суханов не только освоил практически все виды операций на сердце и сосудах, но и передал свой бесценный опыт другим специалистам этой области. Благодаря его деятельности Пермский край успешно реализует международные программы по кардиохирургии совместно с клиниками Швейцарии, США и Израиля. И продолжает развивать сердечно-сосудистую хирургию.