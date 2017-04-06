В Перми стартовал X конкурс профессионального мастерства сварщиков
06 Апреля 2017 16:24
Борьба за звание лучшего. В Перми стартовал юбилейный - 10-ый конкурс профессионального мастерства сварщиков. Среди соревнующихся 48 квалифицированных специалистов Прикамья.
Андрей Булдаков трижды занимал высокие места. Сегодня он в зале в качестве наставника.
Андрей БУЛДАКОВ, электрогазосварщик:
- В прошлом году получилось занять первое место, благодаря чему получил приглашение поучаствовать в конкурсе мастерства сварщиков России, где занял 7 место.
В рамках конкурса организаторы провели профильную конференцию. В зале обсуждали темы автоматизации сварки и резки металлов, новинок оборудования и средств защиты.
Сергей БАХМАТОВ, бренд-менеджер ООО "Техно-авиа":
- Самое главное, чтобы себя защитить, подобрать себе хороший костюм для сварщика, сварочную маску, перчатки в виде краг, ботинки и каску. И можно приступать к действию.
За последние три месяца в "Западно-Уральском аттестационном центре", который базируется в колледже имени Славянова, оценочный документ свидетельство НАКС получили более трех сотен человек.
Алексей СИГАЕВ, руководитель Западно-Уральского аттестационного центра:
- Это площадка, где сварщики общаются. Где производители сварочного оборудования рассказывают о своих новых разработках. Дело Славянова, условно говоря, живет. Новые изобретения, новые конструкции и средства защиты - это все постоянно появляется. Для того, чтобы сварщики были в курсе проводятся такие площадки.
В следующем году у сварщиков большой праздник. Исполнится 130 лет изобретения этого способа соединения металлов по методу Славянова. Сейчас разрабатывается план юбилейных мероприятий, самым значимым из которых станет международная конференция сварщиков.
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