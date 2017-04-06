В Перми стартовал X конкурс профессионального мастерства сварщиков

Андрей Булдаков трижды занимал высокие места. Сегодня он в зале в качестве наставника.



Андрей БУЛДАКОВ, электрогазосварщик:



- В прошлом году получилось занять первое место, благодаря чему получил приглашение поучаствовать в конкурсе мастерства сварщиков России, где занял 7 место.



В рамках конкурса организаторы провели профильную конференцию. В зале обсуждали темы автоматизации сварки и резки металлов, новинок оборудования и средств защиты.



Сергей БАХМАТОВ, бренд-менеджер ООО "Техно-авиа":



- Самое главное, чтобы себя защитить, подобрать себе хороший костюм для сварщика, сварочную маску, перчатки в виде краг, ботинки и каску. И можно приступать к действию.



За последние три месяца в "Западно-Уральском аттестационном центре", который базируется в колледже имени Славянова, оценочный документ свидетельство НАКС получили более трех сотен человек.



Алексей СИГАЕВ, руководитель Западно-Уральского аттестационного центра:



- Это площадка, где сварщики общаются. Где производители сварочного оборудования рассказывают о своих новых разработках. Дело Славянова, условно говоря, живет. Новые изобретения, новые конструкции и средства защиты - это все постоянно появляется. Для того, чтобы сварщики были в курсе проводятся такие площадки.



В следующем году у сварщиков большой праздник. Исполнится 130 лет изобретения этого способа соединения металлов по методу Славянова. Сейчас разрабатывается план юбилейных мероприятий, самым значимым из которых станет международная конференция сварщиков.