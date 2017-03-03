В Перми стартовал конкурс школьных экологических проектов «Заботимся вместе»

К году экологии в стране подключаются пермские школьники. Специальный контейнер для использованных батареек ученик 2 гимназии Джан Тохтахунов придумал и установил еще в начале этого года. О необходимости утилизации бытовых отходов старшеклассник рассказал на городской экологической конференции.

Общегородской экологический конкурс школьных проектов «Заботимся вместе» проводится впервые. Помимо гимназистов, в нем приняли участие более 50 пермских ребят. В жюри – представители власти, вузов и экологически-ответственных предприятий. В частности, Пермского целлюлозно-бумажного комбината.



По словам директора второй гимназии Людмилы Сухановой, взаимодействие между учебным заведением и промышленными предприятиями необходимо. Совместно с ПЦБК школьники края участвуют в акции "Макулатурный десант": ежегодно собирают тонны неиспользуемой бумаги. А это - сотни сохраненных деревьев.



Победители экологического конкурса будут рекомендованы к участию в 5-ой всероссийской научно-практической конференции "Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промышленности". Которая пройдёт уже 24-25 марта.