В Перми стартовал конкурс школьных экологических проектов «Заботимся вместе»
03 Марта 2017 18:08
К году экологии в стране подключаются пермские школьники. Специальный контейнер для использованных батареек ученик 2 гимназии Джан Тохтахунов придумал и установил еще в начале этого года. О необходимости утилизации бытовых отходов старшеклассник рассказал на городской экологической конференции.
Общегородской экологический конкурс школьных проектов «Заботимся вместе» проводится впервые. Помимо гимназистов, в нем приняли участие более 50 пермских ребят. В жюри – представители власти, вузов и экологически-ответственных предприятий. В частности, Пермского целлюлозно-бумажного комбината.
По словам директора второй гимназии Людмилы Сухановой, взаимодействие между учебным заведением и промышленными предприятиями необходимо. Совместно с ПЦБК школьники края участвуют в акции "Макулатурный десант": ежегодно собирают тонны неиспользуемой бумаги. А это - сотни сохраненных деревьев.
Победители экологического конкурса будут рекомендованы к участию в 5-ой всероссийской научно-практической конференции "Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промышленности". Которая пройдёт уже 24-25 марта.
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