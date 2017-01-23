В Перми стартовал конкурс профессионального мастерства "Учитель года"

Стаж не очень большой, но за эти годы молодая учительница поняла, что в обучении детей главное - творчество. Поэтому, интерактив - основной компонент на ее уроках.



Юлия ШАВРИНА, учитель английского языка школы №77:



- Творчество и интерактивность оно постоянно по классу. За партами мы никогда не сидим. Постоянно какие-нибудь логические задачки. Дети всегда работают, самообучаются. Поэтому глаза наверно и горят.



Участие в городском конкурсе "Учитель года" педагог принимает впервые. Сразу прошла в очный тур. Рассчитывает победит в одной из номинаций. Всего их пять. От педагогов дошкольного образования. До учителей старшей школы.



Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:



Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими. Слова философов 19 века применимы и сегодня. В этом году более 190 педагогов прошли в городской этап "Учитель года".



За неделю, сколько будет длиться конкурс, учителя покажут свои навыки в мастер-классах, в проведении открытых уроков. Уникальность этого года - задание-экспромт. Его суть участники узнают на месте. Готовность на сто процентов.



Елена ЩУКИНА, учитель химии МОУ "СОШ 87":



- У меня урок химии. Мы будем разговаривать с детьми о том, как ее применять в повседневной жизни. И что без нее никуда.



Конкурс "Учитель года" всегда вызывает высокий интерес педагогов, рассказывает Людмила Гаджиева. В краевой столице он проходит уже 28 раз.



Людмила ГАДЖИЕВА, заместитель главы администрации города - начальник департамента образования Перми



- После результатов конкурса мы действительно находим уникальные "звездочки", которые потом имеют для себя очень серьезный карьерный рост. Каждого человека мы стараемся находить и растить, чтобы он еще больше приносил пользы для нашей системы образования.



Продлится городской этап до следующей недели. Будут разыграны десять призовых мест. Далее победители отправятся на уровень края. Где им предстоит защитить честь города.