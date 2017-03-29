В Перми создаётся электронный рейтинг успешных детей

Анна ОМЕЛИНА, ученица 10 класса:



- Я считаю, что это очень удобно. Все твои достижения собраны в одном месте. Очень удобно зайти и посмотреть, как ты развиваешься, какие у тебя успехи. Я занимаюсь конным спортом, уже довольно много - 5 лет. У меня хорошие успехи там, много грамот, дипломов. Участвую во всероссийских соревнованиях. Также мое портфолио заполнено и интеллектом - различные олимпиады: математические, обществознание, право.



У Анны есть еще целый год, чтобы пополнить электронный список. Для себя она уже выбрала вуз. Теперь она хочет заинтересовать работодателя. Ведь проект, который инициировал глава Перми Дмитрий Самойлов, как раз призван помочь талантливым и одаренным школьникам выбрать профессиональную траекторию. Заседание совета директоров предприятий Мотовилихинского района показало, что промышленники со своей стороны, тоже заинтересованны.



Владимир ЧУНАЕВ, генеральный директор ОАО "Уральский НИИ композиционных материалов":



- Очень интересный проект, потому что предприятия, особенно высокотехнологичные, нуждаются в подборе кадров, которых просто так с улицы не возьмешь. Их надо готовить. С помощью такого проекта можно будет вырастить себе нужных специалистов.



Достижения всех участников "Золотого резерва" фиксируются на едином портале. Сегодня в проекте участвует более 700 детей.



Людмила ГАДЖИЕВА, заместитель главы администрации Перми:



- Мы хотим, чтобы выпускник имел очень высокий уровень готовности в плане выбора будущей сферы профессиональной деятельности. Чтобы у ребенка был высокий внутренний уровень психологической готовности сказать: мне вот эта сфера больше предпочтительна, у меня здесь есть интерес, у меня здесь получается. И я хотел бы получать профессиональное образование в этой сфере.



Со стороны потенциальных работодателей предусмотрены разные виды поддержки. Ребята смогут получить гранты на дальнейшее обучение, в том числе и международное и стажировки. А также финансовую поддержку научно-исследовательских проектов, изобретений и стартапов.