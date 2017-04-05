В Перми состоялся конкурс экологической моды "Эко-Бум"
05 Апреля 2017 13:30
Каждый наряд как цветочный букет. Ученицы гимназии № 5 свои платья сшили из оберточной бумаги, которую после 8 марта нашли в учительской. Идеи лежат у нас под ногами. Конкурс моды "Эко-бум" это подтверждает. Все, что могло оказаться на свалке, материал для шедевра. Одежда из полиэтилена - это уже классика!
Конкурс экологической моды "Эко-Бум" открывается уже в пятнадцатый раз. За это время он стал одним из пермских брендов. Коллективы приезжают со всей страны и даже из-за рубежа, чтобы на других посмотреть и себя показать.
Ирина СЛОТИНА, руководитель проекта "Эко-бум":
- У нас на конкурсе были коллективы из Казахстана, Татарстана, Мордовии, Армении, Украины. Даже этника была у нас - коллектив был из Нигерии.
В этом году в модном показе принимают участие 49 команд. В каждой номинации жюри определяет сильнейших. Конкурс проходит при поддержке управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Хлеб - всему голова! Традиции русского гостеприимства вдохновили театр моды из Ивантеевки, что в Московской области. Коллекция "Нюрочки-хлебобулочки" впервые на подиуме. С пылу с жару ее привезли в Пермь на конкурс. Караваи да крендельки пришлись по вкусу жюри. Ивантеевские красавицы получают Гран-при.
Валерия МАЛИНИНА, педагог-хореограф театра моды "Нюанс" (г. Ивантеевка):
- Это сделано из поролона, покрашено краской. Если вы заметили, от них обалденно пахнет выпечкой! Это ванилин. Вот. Удосужились такой награды. Нам очень приятно получить такой кубок и награду.
Экологическое направление - сегодня главный тренд, и фантазии дизайнеров нет предела. Тут невольно задумаешься в том, что каждая вещь имеет право на вторую жизнь.
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