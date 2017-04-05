В Перми состоялся конкурс экологической моды "Эко-Бум"

Конкурс экологической моды "Эко-Бум" открывается уже в пятнадцатый раз. За это время он стал одним из пермских брендов. Коллективы приезжают со всей страны и даже из-за рубежа, чтобы на других посмотреть и себя показать.



Ирина СЛОТИНА, руководитель проекта "Эко-бум":



- У нас на конкурсе были коллективы из Казахстана, Татарстана, Мордовии, Армении, Украины. Даже этника была у нас - коллектив был из Нигерии.



В этом году в модном показе принимают участие 49 команд. В каждой номинации жюри определяет сильнейших. Конкурс проходит при поддержке управления по экологии и природопользованию администрации Перми.



Хлеб - всему голова! Традиции русского гостеприимства вдохновили театр моды из Ивантеевки, что в Московской области. Коллекция "Нюрочки-хлебобулочки" впервые на подиуме. С пылу с жару ее привезли в Пермь на конкурс. Караваи да крендельки пришлись по вкусу жюри. Ивантеевские красавицы получают Гран-при.



Валерия МАЛИНИНА, педагог-хореограф театра моды "Нюанс" (г. Ивантеевка):



- Это сделано из поролона, покрашено краской. Если вы заметили, от них обалденно пахнет выпечкой! Это ванилин. Вот. Удосужились такой награды. Нам очень приятно получить такой кубок и награду.



Экологическое направление - сегодня главный тренд, и фантазии дизайнеров нет предела. Тут невольно задумаешься в том, что каждая вещь имеет право на вторую жизнь.