(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми состоялся автоконкурс "Моя жизнь. Мои правила"

06 Марта 2017 18:46
Сосредоточенность и волнение как на экзамене в ГИБДД. Казалось бы, 10 лет за рулем, а повод вновь "сдать площадку" - нашелся.
43
Принять участие в автоконкурсе "Моя жизнь. Мои правила" Раушания Петрова приехала в Пермь специально, из Чусового.

Раушания ПЕТРОВА, участница конкурса "Моя жизнь. Мои правила":

- Прежде всего - это праздник. Конечно, наверное, стимулирует. ПДД повторили.

Конкурс по безопасности движения среди женщин-автолюбителей в возрасте 50+ собрал почти три десятка участниц со всего Прикамья. У каждой - внушительная группа поддержки - на площадке мужья, дети, родственники. Поддержали проект и участники организации "Многодетные Пермского края".

Ирина ЕРМАКОВА, председатель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края":

- Многодетные мамы - это не всегда 20, 30, 40. У нас есть многодетные мамы, которым и по 50 лет. Сегодня одна мама многодетная участвует в этом конкурсе, мама из Суксуна.

Валентина Дементьева воспитала двух родных и трех детишек из детского дома. Автоледи в свои 58 уверенно ездит за рулем и детей научила. Поэтому с радостью согласилась принять участие в конкурсе.

Валентина ДЕМЕНТЬЕВА, участница конкурса "Моя жизнь. Мои правила", многодетная мама (п. Суксун):

- Мне очень понравилось, я очень довольна, нисколько не пожалела, что приехала, посмотрела на ребят, как они танцуют, море позитива. Большое спасибо  всем организаторам!

Такие мероприятия - не только интересное времяпрепровождение для участников, отмечает партнер проекта Антон ЛЮБИЧ, но и возможность транслировать удачные социальные технологии в территории региона. Это не первое событие, организованное совместно с участниками организации "Многодетные Прикамья".

Антон ЛЮБИЧ, член генерального совета "Деловой России", советник председателя совета директоров сети магазинов "Модис":

- В первую очередь, это возможность интересно провести время, вырваться из будней, поучаствовать в конкурсах, проверить свои способности, возможности, улучшить их. Доказать, в первую очередь, самому себе, что ты можешь большее. Это повышение самооценки людей, это показ для них, что жизнь наполнена интересными событиями и важно подобные инициативы поддерживать.

Все конкурсантки получают приятные подарки и цветы, а победительница - главный приз - путевку в санаторий. И самое главное - ощущение праздника и хорошее настроение, а особой даты для этого не требуется.
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
06 Марта