В Перми состоялся автоконкурс "Моя жизнь. Мои правила"

Принять участие в автоконкурсе "Моя жизнь. Мои правила" Раушания Петрова приехала в Пермь специально, из Чусового.



Раушания ПЕТРОВА, участница конкурса "Моя жизнь. Мои правила":



- Прежде всего - это праздник. Конечно, наверное, стимулирует. ПДД повторили.



Конкурс по безопасности движения среди женщин-автолюбителей в возрасте 50+ собрал почти три десятка участниц со всего Прикамья. У каждой - внушительная группа поддержки - на площадке мужья, дети, родственники. Поддержали проект и участники организации "Многодетные Пермского края".



Ирина ЕРМАКОВА, председатель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края":



- Многодетные мамы - это не всегда 20, 30, 40. У нас есть многодетные мамы, которым и по 50 лет. Сегодня одна мама многодетная участвует в этом конкурсе, мама из Суксуна.



Валентина Дементьева воспитала двух родных и трех детишек из детского дома. Автоледи в свои 58 уверенно ездит за рулем и детей научила. Поэтому с радостью согласилась принять участие в конкурсе.



Валентина ДЕМЕНТЬЕВА, участница конкурса "Моя жизнь. Мои правила", многодетная мама (п. Суксун):



- Мне очень понравилось, я очень довольна, нисколько не пожалела, что приехала, посмотрела на ребят, как они танцуют, море позитива. Большое спасибо всем организаторам!



Такие мероприятия - не только интересное времяпрепровождение для участников, отмечает партнер проекта Антон ЛЮБИЧ, но и возможность транслировать удачные социальные технологии в территории региона. Это не первое событие, организованное совместно с участниками организации "Многодетные Прикамья".



Антон ЛЮБИЧ, член генерального совета "Деловой России", советник председателя совета директоров сети магазинов "Модис":



- В первую очередь, это возможность интересно провести время, вырваться из будней, поучаствовать в конкурсах, проверить свои способности, возможности, улучшить их. Доказать, в первую очередь, самому себе, что ты можешь большее. Это повышение самооценки людей, это показ для них, что жизнь наполнена интересными событиями и важно подобные инициативы поддерживать.



Все конкурсантки получают приятные подарки и цветы, а победительница - главный приз - путевку в санаторий. И самое главное - ощущение праздника и хорошее настроение, а особой даты для этого не требуется.