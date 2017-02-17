В Перми состоялись военно-патриотические соревнования
17 Февраля 2017 18:23
Разобрать и собрать автомат Калашникова меньше чем за минуту? Легко. Для Екатерины Ельцовой подобные состязания - привычное дело. Девушка учится в школе до профессиональной полицейской подготовки.
Екатерина ЕЛЬЦОВА, ученица школы №136 ДПВП:
- Мы занимаемся, мы готовимся и смотрим, что нам предстоит на военной службе, что нам предстоит в будущем, и чем мы будем там заниматься.
В военно-патриотических соревнованиях, что традиционно проходят на территории Пермского института ФСИН, принимают участие 250 ребят из разных уголков Прикамья. Здесь и будущие армейские призывники-срочники, и те, кто собирается связать свою жизнь с ратным делом. Состязания состоят из пяти этапов. 1- ориентирование на местности, 2 - проверка теоретических знаний и 3 - сборка и разборка оружия. Остальные два этапа - проверка на выносливость.
Алексей ГАГАРИН, заместитель начальника ПИ ФСИН:
- Все что они отрабатывают на данных этапах, это как раз из них формирует тот стержень, который им необходим для будущей профессии - защитника родины.
Проверить свою физическую подготовку, что не мало важно для защитника родины, ребятам предложено в марш-броске на лыжах и в игре "Лазертаг".
Михаил НОХРИН, главный судья:
- Что касается "Лазертага", у нас соревнуются две команды: по захвату флага и удержанию. Что касается марш броска, ребята передвигаются выполнят этапы, переноска боеприпасов, транспортировка раненного, передвижение в противогазах.
Эти соревнования представители службы исполнения наказания считают частью патриотического воспитания. Рассчитывая, что любовь к родине у участвующей молодежи станет не простым модным понятием, а приобретет определённый смысл.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
15 Февраля 2017
07 Февраля 2017
01 Февраля 2017
27 Января 2017
24 Января 2017
22 Декабря 2016
21 Декабря 2016
15 Декабря 2016
28 Октября 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦