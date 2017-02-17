В Перми состоялись военно-патриотические соревнования

Екатерина ЕЛЬЦОВА, ученица школы №136 ДПВП:



- Мы занимаемся, мы готовимся и смотрим, что нам предстоит на военной службе, что нам предстоит в будущем, и чем мы будем там заниматься.



В военно-патриотических соревнованиях, что традиционно проходят на территории Пермского института ФСИН, принимают участие 250 ребят из разных уголков Прикамья. Здесь и будущие армейские призывники-срочники, и те, кто собирается связать свою жизнь с ратным делом. Состязания состоят из пяти этапов. 1- ориентирование на местности, 2 - проверка теоретических знаний и 3 - сборка и разборка оружия. Остальные два этапа - проверка на выносливость.



Алексей ГАГАРИН, заместитель начальника ПИ ФСИН:



- Все что они отрабатывают на данных этапах, это как раз из них формирует тот стержень, который им необходим для будущей профессии - защитника родины.



Проверить свою физическую подготовку, что не мало важно для защитника родины, ребятам предложено в марш-броске на лыжах и в игре "Лазертаг".



Михаил НОХРИН, главный судья:



- Что касается "Лазертага", у нас соревнуются две команды: по захвату флага и удержанию. Что касается марш броска, ребята передвигаются выполнят этапы, переноска боеприпасов, транспортировка раненного, передвижение в противогазах.



Эти соревнования представители службы исполнения наказания считают частью патриотического воспитания. Рассчитывая, что любовь к родине у участвующей молодежи станет не простым модным понятием, а приобретет определённый смысл.