В Перми состоялась прямая линия с директором городского архива

Виктор НОВОКРЕЩЕННЫХ, директор архива города Перми:



- Информация о пермских градоначальниках есть и пополняется. В ближайшее время на Игоря Вячеславовича Сапко поступит. Еще архив выпускал сборник документов и статей "Пермские градоначальники" в 2008 году. Планируем в ближайшее время переиздание.



За час на прямую линию с директором архива Виктором Новокрещенных, дозвонилось 9 человек. Задано более 20 вопросов. Пермяки интересовались, как можно попасть в архив, как создать собственный и пытались разобраться в необходимых запросах. За прошлый год городским архивом исполнено более 10 тысяч запросов.



Виктор НОВОКРЕЩЕННЫХ, директор архива города Перми:



- Чаще всего граждане обращаются по вопросам социально-правовых запросов, о тематических запросах. Наш архив хранит документы, имеющие практическое значение. То есть документы, которые подтверждают право на пенсию, на стаж, на имущественные права. Например, мы даем документы по решениям горисполкома, райисполкома с 90-ых годов по 2010. На все эти вопросы мы информацию даем.



На прямых линиях call-центра периодически дежурят руководители подразделений городской администрации, депутаты, представители государственных структур. Здесь обрабатывают обращения, отвечая на вопросы по самым разным направлениям. Работает call-центр ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.