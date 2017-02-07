В Перми состоялась презентация книги кулинарных шедевров "Время еды"

Пицца - одно из любимых блюд. Поэтому на кулинарном курсе для маленьких поварят от журнала "Собака", она блеснула своими знаниями.



Злата ТАРАНОВА:



- Самое то, без чего редко обходится пицца - это помидоры. Есть веганская пицца, где только помидоры и огурцы, а есть с колбасой, но без помидор все равно никак не обойтись. Я очень люблю готовить. Я часто с мамой готовлю пиццу, с братом, он очень хорошо готовит.



"Собака" традиционно собирает своих читателей, друзей и партнеров. В этот раз повод особенный - почти все они участвовали в создании пермского кулинарного шедевра - книги семейных и корпоративных рецептов от известных людей нашего города "Время еды".



Анна ИВАНОВА:



- С блюдом плов мы присутствуем. Причем такой выбор, нас отговаривали от него, но на самом деле, я считаю, что блюдо должно быть простым. И продукты должны использоваться именно того региона, где мы проживаем. Это рис, морковка, лук, и наша собственная баранина. И масло наше, даже подсолнечное. Все очень вкусно, все очень полезно.



"Время еды" - это 120 рецептов для творческих завтраков, обедов и ужинов. Удивлять свою семью и друзей, с помощью этой книги можно долго, уверяют издатели.



Мария ИЛАТОВСКИХ, издатель журнала "Собака":



- Семья - это традиции, а традиции, как правило, это большой стол. А большой стол - это вкусная и полезная еда. И это не сколько даже рецепты, а это большой семейный альбом нашего города. Я очень рада, что одни из лучших людей нам доверились. Сегодня эта книга будет во многих домах.



Останавливаться на одной книге журнал "Собака" не собирается. В планах издать вторую ближе к осени. Вот только формат рецептов изменится кардинально. Если в первом выпуске блюда зимние и сытные, то второе издание порадует всех легкостью и простотой рецептов, а также подробным расчетом калорийности блюд и комментариями специалистов о пользе того или иного продукта.