В Перми пройдут соревнования среди сварщиков

Пройти независимую оценку квалификации по профессии сварщик в "Западно-Уральском аттестационном центре" для Евгения Пономарева не составило труда. В деле он уже почти 20 лет. Он стал первым в России, у кого в трудовой книжке теперь будет написано "сварщик-бригадир".

Разряд "сварщик-бригадир" в Пермском центре оценки квалификаций появился в начале этого года. По словам регионального представителя Совета по профессиональным квалификациям в области сварки, пока только в Перми можно официально получить данный статус.



Алексей СИГАЕВ, генеральный директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр»:



- Это дает ему серьезные преимущества, в плане хорошего поиска работы, требований к хорошему окладу, внутренней самооценки. Он может от работодателя требовать соответствующего отношения.



Центр занимается аттестацией сварщиков, специалистов сварочного производства, а также оборудования и технологий. За последние три месяца в "Западно-Уральском аттестационном центре" прошли аттестацию более 240 человек.



Алексей СИГАЕВ, генеральный директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр»:



- Мы первый центр оценки качества, только по сварке. А надо еще по всем-всем направлениям. По станочникам, по литью, по бухгалтерам, менеджерам...



С 5 по 7 апреля на базе ЗУАЦа состоится традиционный краевой конкурс сварщиков, победитель которого отправится на федеральные соревнования. В марте этого года наш земляк Андрей Булдаков стал седьмым на общероссийском соревновании сварщиков.