В Перми прошли «ВсеПермские снежные гонки»

Вместе со своими одноклассниками Татьяна изобразила символ грядущего года. Результатом довольны не вполне, но главное - смысл, говорят ребята.



Татьяна ОСЕННИКОВА, участница конкурса "ВсеПермские снежные гонки":



- Мы решили нарисовать маленького цыплёнка, как символ зарождения Нового года и новых начинаний, новой жизни. Он такой очень яркий, солнечный и даже в холодные зимние дни он создаёт летнее настроение.



Конкурс на лучший рисунок на снегу - это лишь один из этапов проекта "ВсеПермские снежные гонки". Реализовать мероприятие городского масштаба на обновленной набережной предложил глава Перми Дмитрий Самойлов. 20 школьных команд со всего города приняли участие в спортивной эстафете и посоревновались в танцах на снегу.



Развлекательное мероприятие организовал департамент образования администрации Перми. "ВсеПермские снежные гонки" были выбраны из 70 проектов, предложенных молодыми преподавателями со всего города в рамках конкурса "Педагогические стартапы". По словам автора идеи "снежных гонок" Анны ЦУПКО-СИТНИКОВОЙ, подобные мероприятия крайне важны для города.



Анна ЦУПКО-СИТНИКОВА, автор проекта "ВсеПермские снежные гонки", преподаватель предметно-языковой школы "Дуплекс":



- Хотелось бы организовать такое мероприятие, где встречаются и родители, и дети, и учителя, и ещё соцпартнёры, чтобы они все обменивались опытом, провели отлично время именно зимой. Потому что, мне кажется, зимних мероприятий у нас в городе не так много, где мы все можем встретиться.



Как отметила автор проекта, ещё одна ключевая функция мероприятия - благотворительная. По окончании соревнований, участников и их болельщиков ждала ярмарка, где каждый мог купить выпечку, горячие напитки, а также - новогодние сувениры, сделанные детьми. Все вырученные средства были направлены в фонд "ДедМорозим".