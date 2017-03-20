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В Перми прошел первый городской субботник

20 Марта 2017 14:40
Трудом и паром. Памятник Александру ПОПОВУ на улице, которая также носит имя изобретателя радио, в Перми привели в порядок после зимнего сезона.
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Уже по традиции первый субботник в городе проводят связисты. И как всегда он приурочен ко дню рождения человека, который мог бы быть настоящим брендом Перми. Лопата к лопате, метла к метле здесь члены Союза операторов связи и студенты радиотехнического колледжа.

Для студентов субботник - это что-то вроде поощрения, рассказывает президент пермского союза связистов Иван КВЯТКОВСКИЙ. Обычно колледж делегирует лучших из лучших.

Иван КВЯТКОВСКИЙ, президент РОО "Союз операторов связи Пермского края":

- Потому что весна наступила, потому что наши студенты уже рвутся в бой. Потому что, видимо им удачу приносит памятник А.С. ПОПОВА, его образ вдохновляет их на подвиги инженерные.

"Для студентов, - шутит Иван КВЯТКОВСКИЙ, - это не только отличная возможность принести общественную пользу, но и познакомиться со своими будущими работодателями". С каждым годом связистов на субботнике все больше. Приходят целыми семьями. Новый директор Пермского филиала "Ростелекома" Роман САНДАЛОВ в Перми всего неделю, но тоже с радостью присоединился к генеральной уборке.

Роман САНДАЛОВ, директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

- Чувствуется, что все вышли с душой, по собственной воле. Никто никого не загонял, как это иногда бывает на субботниках. Задор, конечно, ощущается.

Зима в этом году выдалась снежная. Но чем больше работы, тем лучше, говорит руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю. Видимо, условия, в которых приходится работать связистам в Пермском крае, закаляют.

Юрий ЩЕБЕТКОВ, руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю:

- В этом году - очень много снега. Поэтому объем работы в отличие от предыдущих намного больше. Но тем нам интереснее, тем больше пользы принесем, с тем чтобы очистить памятник и жители нашего города могли и наслаждаться видом памятника, и посидеть, и отдохнуть.

Ну а сами студенты подтверждают, что у прикамских связистов растет достойная смена. Они и помнят, и в будущее смотрят с оптимизмом.
Метки: Субботник Связисты
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