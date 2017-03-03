В Перми приступили к ямочному ремонту дорог
03 Марта 2017 12:06
Технологии позволяют. Буквально с первого дня весны в краевой столице активно начались профилактические работы, которые дают возможность продлить срок службы дорог. С помощью специального асфальта для низких температур, дорожники заполняют поврежденные после зимы участки.
Нынешней весной объем ямочных ремонтных работ значительно меньше, в сравнении с прошлыми годами, отмечает мастер подрядной организации. Поддерживают мнение о состоянии дорог и автомобилисты.
По поручению главы города Дмитрия Самойлова, с 28 февраля запущен асфальтовый завод на улице Промышленная. Экспресс-ремонт проведен на десятке участков на наиболее загруженных дорогах Перми.
Александр ВЛАСОВ, и.о. главы администрации Ленинского района Перми:
- По Ленинскому району отработаны участки по ул. Спешилова, Сосновый бор. Также отработали и выполнили работы на Коммунальном мосту. Сегодня ночью выполнены работы по ул. Монастырская, Екатерининская, перекресток Г. Звезда и Ленина.
Всего же в Перми в этом году за счет бюджетов различных уровней планируется отремонтировать порядка миллиона квадратных метров дорожного полотна. Самые масштабные проекты - пересечение улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью, замена трамвайных путей на Северной дамбе.
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