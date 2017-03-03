В Перми приступили к ямочному ремонту дорог

Нынешней весной объем ямочных ремонтных работ значительно меньше, в сравнении с прошлыми годами, отмечает мастер подрядной организации. Поддерживают мнение о состоянии дорог и автомобилисты.



По поручению главы города Дмитрия Самойлова, с 28 февраля запущен асфальтовый завод на улице Промышленная. Экспресс-ремонт проведен на десятке участков на наиболее загруженных дорогах Перми.



Александр ВЛАСОВ, и.о. главы администрации Ленинского района Перми:



- По Ленинскому району отработаны участки по ул. Спешилова, Сосновый бор. Также отработали и выполнили работы на Коммунальном мосту. Сегодня ночью выполнены работы по ул. Монастырская, Екатерининская, перекресток Г. Звезда и Ленина.



Всего же в Перми в этом году за счет бюджетов различных уровней планируется отремонтировать порядка миллиона квадратных метров дорожного полотна. Самые масштабные проекты - пересечение улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью, замена трамвайных путей на Северной дамбе.



