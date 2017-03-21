В Перми представили образовательный проект «Золотой резерв»

Василий ЮГОВ, ученик 11 класса:



- Физикой я начал увлекаться с 7 класса. Я думаю, что физика - это мое призвание, моя будущая работа, смысл моей жизни. Это большая работа. Ежедневная. Многолетняя.



За свои заслуги и многочисленные награды Василий - первый кто вошел в проект "Золотой резерв", создание которого инициировал глава Перми Дмитрий Самойлов. Сегодня проект был презентован на заседании Консультативного совета по образованию при заместителе главы администрации Перми Людмиле Гаджиевой. Направлен он поддержку талантливых и одаренных школьников, чтобы они осознанно выбирали будущую профессиональную траекторию.



В рамках проекта создан единый портал, где каждый ученик может завести свое электронное портфолио и фиксировать свои достижения в спорте, художественном или техническом творчестве, социальной деятельности, олимпиадах и конкурсах. Таким способом можно легко выяснить, к какому профессиональному направлению расположен ребенок. Сегодня в "резерве" уже более 700 детей.



Людмила ГАДЖИЕВА, заместитель главы администрации города:



- Надеемся, что количество этих детей к маю вырастет. И уже май, июнь, июль мы будем работать по поиску механизмов по конкретным детям. И надеюсь, что мы выйдем к августу месяцу на подписание таких трехсторонних соглашений между работодателем, семьей и учебным заведением. Это действительно очень амбициозный проект, он простой и понятен. Он жизненный, потому что каждый выпускник задумывается о том, кем он будет, где он хочет работать. И мы просто помогаем ему.



По мнению членов Консультативного совета, этот проект может стать пилотным для реализации на уровне Российской Федерации. Поэтому, возможно, совсем скоро пермским опытом заинтересуются и другие регионы.