В Перми полиция проводит рейды по местам продажи «боярышника»
23 Декабря 12:06
В Перми начались рейды, в рамках которых сотрудники полиции, Роспотребнадзора и представители администрации изымают из продажи косметическое средство марки "боярышник".
Профилактические мероприятия проходят в точках розничной торговли бытовой химии на территории всех районов города. Операция инициирована по указу главы Перми, в связи с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией в Иркутске. Только на территории Свердловского района обследовано уже 15 магазинов.
Мурад АСАДОВ, начальник сектора потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми:
- Заходит человек, покупает продукцию, далее заходим мы, составляем протокол, протокол изъятия. Далее материалы дела направляем в судебные органы. Нарушения на данный момент - только по Героев Хасана, 147. В продаже - суррогаты алкогольной продукции, то есть "боярышник". На данный момент - 19 бутылок. То есть, примерно, 2 литра. Предпринимателям грозит административный штраф от 1000 до 1500 рублей.
Такие рейды сотрудники правоохранительных органов планируют проводить еженедельно, в том числе, - во время новогодних праздников.
Кроме того, администрация города организовала канал обратной связи для жителей Перми. Горожане могут сообщить о фактах нелегальной торговли спиртосодержащей продукции. Жалобы принимаются городским департаментом экономики и промышленной политики.
О фактах торговли суррогатом спиртосодержащей продукции сообщайте в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону 257-19-67 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
22 Декабря 2016
22 Декабря 2016
21 Декабря 2016
15 Декабря 2016
13 Декабря 2016
06 Декабря 2016
06 Декабря 2016
29 Ноября 2016
23 Ноября 2016