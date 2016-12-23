В Перми полиция проводит рейды по местам продажи «боярышника»

Профилактические мероприятия проходят в точках розничной торговли бытовой химии на территории всех районов города. Операция инициирована по указу главы Перми, в связи с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией в Иркутске. Только на территории Свердловского района обследовано уже 15 магазинов.



Мурад АСАДОВ, начальник сектора потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми:



- Заходит человек, покупает продукцию, далее заходим мы, составляем протокол, протокол изъятия. Далее материалы дела направляем в судебные органы. Нарушения на данный момент - только по Героев Хасана, 147. В продаже - суррогаты алкогольной продукции, то есть "боярышник". На данный момент - 19 бутылок. То есть, примерно, 2 литра. Предпринимателям грозит административный штраф от 1000 до 1500 рублей.



Такие рейды сотрудники правоохранительных органов планируют проводить еженедельно, в том числе, - во время новогодних праздников.



Кроме того, администрация города организовала канал обратной связи для жителей Перми. Горожане могут сообщить о фактах нелегальной торговли спиртосодержащей продукции. Жалобы принимаются городским департаментом экономики и промышленной политики.



О фактах торговли суррогатом спиртосодержащей продукции сообщайте в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону 257-19-67 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

