В Перми подвели итоги конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»
20 Декабря 16:59
Самые значимые моменты жизни, великие победы и заслуженные награды - теперь все достижения наших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья можно увидеть в одном месте - музее паралимпийской славы Пермского края.
Александр ИВОНИН, председатель регионального отделения всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае:
- Я считаю, что такой музей необходим, потому что на примере вот этих чемпионов спортсменов-инвалидов. Надо воспитывать молодежь. И показывать, что несмотря на всякие недуги и проблемы в жизни надо находить в себе силы, брать себя в руки и добиваться в жизни чего-либо. На благо себе, семье и нашему любимому городу.
Создать музей Александру Ивонину удалось благодаря победе в городском конкурсе социально значимых проектов "Город - это мы". Еще одной из реализованных историй этого года, стал межнациональный конкурс "Пермская краса"
За время своего существования, а это целых 18 лет, конкурс "Город - это мы" стал серьёзной площадкой, внесшей крупный вклад в развитие пермского общества. По итогу в 15 номинациях выиграли 134 проекта.
Андрей УСОВ, заместитель главы администрации Перми, начальник управления по вопросам самоуправления и межнациональным отношениям:
- Глава города Дмитрий Самойлов ставит задачу стимулировать и поддерживать активистов с их социально значимыми проектами, внедрять в практику новые социальные и культурные технологии. За это время было проведено 936 различных мероприятий общегородского масштаба и районного. В котором приняли участия почти 74 тысячи жителей. То есть цифры достаточно впечатлительные.
Впервые в конкурс добавились 2 новые номинации - "История города в значимых событиях" и "Город счастливых людей", на которые было подано немало заявок. Организаторы уже подумывают и о других оригинальных номинациях в наступающем году.
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