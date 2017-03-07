В Перми почтили память земляков, погибших в Грозном

6-е марта 1996 года назад - один из трагических эпизодов Первой чеченской кампании. Крупные отряды боевиков вошли в Грозный. В течение трех дней российские силовики, среди которых были и пермские бойцы, в условиях полного окружения вели бои. Несмотря на большие потери, сумели отстоять город.

Сергей ЯШКИН, герой РФ:



- Сейчас вся наша молодежь воспитывается на подвиге наших ребят. Вы ведь знаете у нас в отряде два героя РФ, двое награждены орденами "За заслуги перед Отечеством". И по всей России, насколько я знаю, наш СОБР один из лучших. И всегда наши парни были впереди.



Уже традиционно ветераны, действующие сотрудники СОБРа Росгвардии, а также руководство Росгвардии почтили память погибших минутой молчания. После чего возложили к мемориалу памяти на Аллее Славы цветы.