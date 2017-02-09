В Перми планируют расширить трамвайную сеть

Серьёзное изменение схемы движения общественного транспорта станет возможным после реконструкции улицы Революции на участке от Куйбышева до Сибирской. Переделать собираются и развязку у Центрального колхозного рынка.

Анатолий ДАШКЕВИЧ, заместитель главы администрации Перми:- Бюджетом на 2017-19 предусмотрено строительно-монтажных работ первого этапа, в размере 824 миллионов рублей. Трамвайные пути в этом проекте от Центрального колхозного рынка будут идти по улице Пушкина, а не по Революции. На улице Пушкина они сворачивают на улицу Куйбышева.По словам властей, строительство данного участка улично-дорожной сети с трамвайной линией позволит открыть новые и оптимизировать существующие маршруты.Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:- Расширение улицы Революции. Там сейчас строится большой жилой комплекс. Скоро люди туда заселятся, им важна транспортная развязка. Поэтому реконструкция этой улицы, безусловно, необходима. Первая стадия она будет как раз в части, которая сейчас застраивается.Многие из депутатов Пермской городской Думы акцентировали внимание на высоком приоритете данного проекта. Его экспертиза должна быть завершена уже в апреле.