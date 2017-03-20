В Перми отметили годовщину присоединения Крыма

Праздник воссоединения Крыма с Россией для пермяков - не просто дата в календаре. Этот день жители Прикамья отмечают вместе. И не смотря на то, что на улице отнюдь не весенняя погода, на мероприятие пришли сотни людей.



На празднике выступили пермские коллективы - губернский оркестр, артгруппа «Хорус-квартет», Мария Галавура, вокально-инструментальный ансамбль Happy и приглашенный гость – известный российский певец Алексей Гоман.



На Соборную площадь пришли более 10 тысяч пермяков. Глава Пермского края Максим Решетников на празднике был вместе с горожанами и представителями городских властей, политических партий, профсоюзных и общественных организаций.



И даже после завершения митинга-концерта пермяки не спешили расходиться. Ведь такие праздники несомненно сближают и помогают лучше понять друг друга и новейшую историю своей страны.