В Перми отметили годовщину присоединения Крыма
20 Марта 2017 10:18
Третий год подряд 18 марта вся Россия отмечают годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В этот день жители и гости столицы Прикамья становятся участниками больших праздничных гуляний.
Праздник воссоединения Крыма с Россией для пермяков - не просто дата в календаре. Этот день жители Прикамья отмечают вместе. И не смотря на то, что на улице отнюдь не весенняя погода, на мероприятие пришли сотни людей.
На празднике выступили пермские коллективы - губернский оркестр, артгруппа «Хорус-квартет», Мария Галавура, вокально-инструментальный ансамбль Happy и приглашенный гость – известный российский певец Алексей Гоман.
На Соборную площадь пришли более 10 тысяч пермяков. Глава Пермского края Максим Решетников на празднике был вместе с горожанами и представителями городских властей, политических партий, профсоюзных и общественных организаций.
И даже после завершения митинга-концерта пермяки не спешили расходиться. Ведь такие праздники несомненно сближают и помогают лучше понять друг друга и новейшую историю своей страны.
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