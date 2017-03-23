В Перми около 100 человек вышли на митинг против сноса домов

Жителей деревни Адищево, микрорайонов Запруд и Архиерейка объединяет одно: их дома построены в охранной зоне и зоне минимальных допустимых расстояний нефтепровода "Каменный Лог - Пермь", и теперь подлежат сносу.



Виталий СТАРИКОВ, житель микрорайона Запруд:



- Дом, который мы построили, является единственным нашим жильем. Мы взяли кредиты, для того чтобы построить этот дом. По сути, если я снесу свой дом, как этого требует компания Транснефть, то мне негде будет жить и моей семье.



Акционерное общество "Транснефть - Прикамье" является собственником магистрального нефтепровода "Каменный Лог - Пермь". Труба проходит по территории Добрянского района, через реку Чусовая, далее по территории Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Свердловского и Индустриального районов Перми. До нефтеперерабатывающего завода.



Павел ГОРБУНОВ, заместитель главного инженера Пермского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Прикамье":



- У данного нефтепровода существуют охранные зоны. 25 метров от оси нефтепровода в каждую сторону. Также существует зона минимальных допустимых расстояний, у данного нефтепровода это 125 метров. В каждую сторону. В охранной зоне, зоне минимальных допустимых расстояний землепользователи не могут возводить никакие постройки.



В результате споры нефтяников и собственников теперь решаются в суде. И на сегодняшний день АО "Транснефть - Прикамье" выиграла уже около сорока исков. Со слов активиста Любови Туровой, теперь вся надежда на краевую власть.



Леонид МОКРУШИН первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края:



- Строительство объектов у нас ведь происходит в соответствии с градостроительным кодексом. И должен быть выдан соответствующий документ. Еще раз говорю, если они выданы, то здесь действительно следует разбираться об ответственности органов выдавших разрешение.



Согласно документам, в Перми часть домов в районе нефтепровода появились благодаря деятельности компании «Уралагро». Приказом Управления земельных отношений Перми №666-з от 05.04.2007 г. 71,8 га земли в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города были изъяты из «постоянного (бессрочного) пользования» у сельскохозяйственного производственного кооператива «Мотовилихинский» и проданы ЗАО «Уралагро». По некоторым данным, компания разбила землю на участки и стала передавать частным лицам, не упоминая об ограничении. Получить какой-либо комментарий нам так и не удалось. С прежнего адреса расположенного в поселке Архиерейка организация съехала. Куда неизвестно.



Ольга ВЕКОВШИНИНА, юрисконсульт Пермского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Прикамье":



- Вся застройка, из-за которой сейчас поднялся в Перми скандал, это были после 2010 года все участки. Уже замененная труба. О том, что они говорят, что якобы все это незаконно там, это все не правда.



Согласно документам, строительство нефтяной магистрали "Каменный Лог - Пермь" согласовано по всем правилам. Её возвели в 1961 году. Спустя почти 40 лет, в 2000 году, у деревни Адищево нефтепровод реконструировали. В 2006 году был капитально отремонтирован участок нефтепровода на 37-51 километрах, проходящий по городу Перми. Доводы, подтвержденные нормативными актами, весьма весомые. Эксперты советуют: жителям необходимо требовать компенсацию от тех, кто выдавал разрешение на строительство, и следовать примеру других регионов. Там, собственники уже начали подавать соответствующие иски.